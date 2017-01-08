Рейсовый автобус МАЗ ехал из Полоцка в Новополоцк. В нем находилось около 25 пассажиров. ДТП произошло 9 января, около 15.00, сообщили TUT.BY в ГАИ региона.

Причиной ДТП стало то, что 58-летнему водителю стало плохо за рулем. Почувствовав недомогание, он съехал с дороги, при этом пересек встречную полосу.

Два пассажира получили травмы: у 45-летнего мужчины — ушиб колена, у 26-летней девушки — перелом предплечья. Им оказана медпомощь.

Водителя забрала скорая помощь. Диагноз мужчины пока не известен.