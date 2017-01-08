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МАРТ определило импортеров алкоголя на 2017 год
09.01.2017 21:40 — Разное | Ежедневник
rtvp.ru
Перечень поставщиков импортных алкогольных напитков и виноматериалов практически не претерпел изменений по сравнению с прошлогодним списком.
По результатам подведения итогов конкурса, объявленного в конце прошлого года, обеспечением реализации исключительного права государства на осуществление импорта алкогольной продукции
Среди поставщиков импортного алкоголя и полуфабрикатов на 2017 год фигурируют известные дистрибуторы («Гарсия»), ретейлеры («Евроторг», «Табак-Инвест», «Белвиллесден») и производители (Минский завод виноградных вин, «Минск Кристалл», «Завод Бульбаш»).
В прошлом году интересы государства в этой сфере обеспечивали 29 компаний, в 2015 году – 35.
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Перечень поставщиков импортных алкогольных напитков и виноматериалов практически не претерпел изменений по сравнению с прошлогодним списком.
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