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МАРТ определило импортеров алкоголя на 2017 год

09.01.2017 21:40 — Разное | Ежедневник  
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МАРТ определило импортеров алкоголя на 2017 год

rtvp.ru

Перечень поставщиков импортных алкогольных напитков и виноматериалов практически не претерпел изменений по сравнению с прошлогодним списком.

По результатам подведения итогов конкурса, объявленного в конце прошлого года, обеспечением реализации исключительного права государства на осуществление импорта алкогольной продукции в 2017 году будут заниматься 28 компаний.

Среди поставщиков импортного алкоголя и полуфабрикатов на 2017 год фигурируют известные дистрибуторы («Гарсия»), ретейлеры («Евроторг», «Табак-Инвест», «Белвиллесден») и  производители (Минский завод виноградных вин, «Минск Кристалл», «Завод Бульбаш»).

В прошлом году интересы государства в этой сфере обеспечивали 29 компаний, в 2015 году – 35. 

 
Теги: Минск
 
 
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Перечень поставщиков импортных алкогольных напитков и виноматериалов практически не претерпел изменений по сравнению с прошлогодним списком.

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