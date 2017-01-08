

rtvp.ru

Перечень поставщиков импортных алкогольных напитков и виноматериалов практически не претерпел изменений по сравнению с прошлогодним списком.

По результатам подведения итогов конкурса, объявленного в конце прошлого года, обеспечением реализации исключительного права государства на осуществление импорта алкогольной продукции в 2017 году будут заниматься 28 компаний.

Среди поставщиков импортного алкоголя и полуфабрикатов на 2017 год фигурируют известные дистрибуторы («Гарсия»), ретейлеры («Евроторг», «Табак-Инвест», «Белвиллесден») и производители (Минский завод виноградных вин, «Минск Кристалл», «Завод Бульбаш»).

В прошлом году интересы государства в этой сфере обеспечивали 29 компаний, в 2015 году – 35.