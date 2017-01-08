Республиканский организационный комитет по подготовке и проведению II Европейских игр 2019 года создан в Беларуси, соответствующий указ подписал 9 января глава государства Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Республиканский организационный комитет возглавил премьер-министр Беларуси. В состав оргкомитета включены руководители государственных органов и организаций, которые будут непосредственно задействованы в подготовке и проведении этого масштабного спортивного мероприятия.

На республиканский организационный комитет возложены функции обеспечения координации деятельности всех заинтересованных по подготовке и проведению II Европейских игр, а также предусматривается утверждение в трехмесячный срок соответствующего плана мероприятий.

Право проведения вторых Европейских игр в 2019 году Беларусь получила на 45-м заседании Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов (ЕОК), которое в октябре 2016-го состоялось в Минске.

Первые Европейские игры прошли с 12 по 28 июня 2015 года в столице Азербайджана. Белорусские атлеты завоевали на этом спортивном форуме 43 медали: 10 золотых, 11 серебряных и 22 бронзовые. В медальном зачете сборная Беларуси заняла 7-е место.