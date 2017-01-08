﻿ Создан республиканский оргкомитет по подготовке и проведению II Европейских игр 2019 года в Беларуси. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Создан республиканский оргкомитет по подготовке и проведению II Европейских игр 2019 года в Беларуси

09.01.2017 21:39 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Республиканский организационный комитет по подготовке и проведению II Европейских игр 2019 года создан в Беларуси, соответствующий указ подписал 9 января глава государства Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Республиканский организационный комитет возглавил премьер-министр Беларуси. В состав оргкомитета включены руководители государственных органов и организаций, которые будут непосредственно задействованы в подготовке и проведении этого масштабного спортивного мероприятия.

На республиканский организационный комитет возложены функции обеспечения координации деятельности всех заинтересованных по подготовке и проведению II Европейских игр, а также предусматривается утверждение в трехмесячный срок соответствующего плана мероприятий.

Право проведения вторых Европейских игр в 2019 году Беларусь получила на 45-м заседании Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов (ЕОК), которое в октябре 2016-го состоялось в Минске.

Первые Европейские игры прошли с 12 по 28 июня 2015 года в столице Азербайджана. Белорусские атлеты завоевали на этом спортивном форуме 43 медали: 10 золотых, 11 серебряных и 22 бронзовые. В медальном зачете сборная Беларуси заняла 7-е место.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Республиканский организационный комитет по подготовке и проведению II Европейских игр 2019 года создан в Беларуси.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Шпіталізавалі кіроўцу аўтобуса, які з'ехаў у кювет у Полацкім раёне
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика