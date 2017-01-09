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В конце прошлой недели Верховный суд Литвы вынес решение о том, что тянущееся второй год дело Maxima vs Mart Inn будет рассматриваться в литовском суде. Претензии Maxima к основателям владельцам Mart Inn составляют свыше 300 млн евро.

Сеть Mart Inn, в которую инвестировали миноритарные акционеры Maxima Миндаугас и Гинтарас Марцинкявичюсы, начала работать в Беларуси в 2012 году и к 2015 году число ее магазинов превысило 30 торговых объектов. До прошлой недели в связи с деятельностью компании Марцинкявичюсов на территории Беларуси не исключалась возможность рассмотрения дела в белорусской судебной юрисдикции.

Дело Maxima vs Mart Inn стало частью корпоративной войны семьи Марцинкявичюсов с основным владельцем Maxima Group Нериюсом Нумавячюсом, которая с новой силой вспыхнула в 2015 году.

В 2015 году представители Нериюса Нумавячюса предъявили иск к оппонентам, затронув их белорусский бизнес. Maxima, в частности, обвинила Mart Inn в копировании и незаконном использовании концепции и know-how. Еще однойпретензией стало то, что выведя этот бренд на белорусский рынок, Миндаугас и Гинтарас Марцинкявичюсы якобы помешали Maxima в перспективе самой войти в Беларусь. В 2015 году сумма иска составляла 287 млн евро. В 2016 году к иску был прикреплен социальный опрос схожести брендов и концепций, и сумма иска вырасла до 313 млн евро.

Отметим, что в 2016 году Миндаугас и Гинтарас Марцинкявичюсы уступили 50% Mart Inn владельцу дистрибуторско-производственной компании Rivona и одного из трех крупнейших литовских ретейлеров Norfa Дайнюсу Дундулису.