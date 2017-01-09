В столичном центре «Фристайл» прошло чествование белорусских спортсменов, успешно выступивших на летних Олимпийских и Паралимпийских играх в Бразилии.



Фото: Владимир Нестерович, Пресс-служба Министерства спорта и туризма

Мероприятие прошло в необычном формате. Как сказал министр спорта и туризма Александр Шамко, хотелось не просто выполнить протокольную миссию, но и устроить людям небольшой праздник. Тем более, что повод прекрасный — начало нового года, подведение итогов, уточнение планов на будущее.

Напомним, на Олимпийских играх в Бразилии белорусские спортсмены завоевали 9 медалей: одну золотую, четыре серебряные и четыре бронзовые.

Чемпионом Игр стал Владислав Гончаров (прыжки на батуте). Серебряные медали завоевали Дарья Наумова, Вадим Стрельцов (тяжелая атлетика), Мария Мамошук (женская борьба), Иван Тихон (легкая атлетика). Обладателями бронзовых медалей стали борцы Джавид Гамзатов, Ибрагим Саидов, пловчиха Александра Герасименя и экипаж байдарки-четверки Маргарита Махнева, Надежда Лепешко, Ольга Худенко, Марина Литвинчук.

С Паралимпиады в Рио наши атлеты привели 10 медалей, в том числе 8 золотых и 2 бронзовые. Героем Игр стал Игорь Бокий (плавание), завоевавший семь медалей (шесть золотых и одну бронзовую). Чемпионами также стали пловец Владимир Изотов и фехтовальщик Андрей Праневич. Бронзовую медаль привез Александр Трипуть (метание копья).





Герои Паралимпиады Андрей Праневич и Александр Трипуть.





Министр спорта Александр Шамко и бронзовый призер Олимпиады-2016 Джавид Гамзатов.





Александр Шамко и олимпийский чемпион-2016 Владислав Гончаров.





Александр Шамко награждает олимпийскую бронзовую байдарку-четверку.









Герои Паралимпиады Андрей Праневич и Александр Трипуть.Министр спорта Александр Шамко и бронзовый призер Олимпиады-2016 Джавид Гамзатов.Александр Шамко и олимпийский чемпион-2016 Владислав Гончаров.Александр Шамко награждает олимпийскую бронзовую байдарку-четверку.

Все они удостоены нагрудного знака Минспорта «За развіццё фізічнай культуры і спорту ў Рэспубліцы Беларусь».

Спортсмены, а также гости (среди которых самым почетным и заслуженным стал трехкратный олимпийский чемпион Александр Медведь) стали свидетелями спортивно-музыкального шоу. Мастерством блеснули члены национальных команд по синхронному плаванию и по прыжкам в воду (основной состав и юниоры), а также восходящие звезды белорусского фристайла.































































































Зрители увидели также шоу Ирины Видовой, которое украсили выступления театра гимнастики Белорусского государственного университета физической культуры и шоу-балета «Сенсация».

У бортика бассейна за своих воспитанников переживали главный тренер национальной команды по синхронному плаванию Наталья Сахарук и двукратный призер Олимпийских игр, а ныне старший тренер национальной команды по фристайлу Дмитрий Дащинский.



Дмитрий Дащинский. Фото: Владимир Нестерович, Пресс-служба Министерства спорта и туризма

Яркие, эмоциональные и веселые краски программе добавили прыгуны в воду под руководством тренера Андрея Мамонтова. Их выступление публика встретила бурными овациями.

По замыслу министра спорта и туризма подобные программы в центре «Фристайл» будут проводиться регулярно.