Форвард «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду назван лучшим футболистом 2016 года по версии ФИФА .



Фото: Reuters

На церемонию в Цюрихе Криштиану Роналду явился в сопровождении сына и новой девушки. Футболисту был вручен приз The Best.

В компании новой девушки Криштиану Роналду был замечен еще в начале декабря 2016 года, но в свет вместе с моделью Джорджиной Родригес, до недавнего времени занимавшейся продвижением бренда Gucci, португалец вышел только сейчас, пригласив подругу на церемонию ФИФА.

Главными же претендентами на приз лучшему игроку планеты по версии ФИФА были также аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси и французский форвард «Атлетико» Антуан Гризманн.

Победитель определялся путем голосования среди тренеров, капитанов национальных сборных, а также журналистов более 200 СМИ по всему миру и болельщиков. Кроме того, проведено интернет-голосование среди футбольных болельщиков. У всех четырех групп выборщиков равные доли голосов — по 25%.



Фото: Reuters

С этого года журнал France Football вновь вручает «Золотой мяч», обладателем этого трофея также стал Криштиану Роналду .

В 2016 году 31-летний Криштиану Роналду стал чемпионом Европы в составе сборной Португалии и выиграл Лигу чемпионов с мадридским «Реалом». На Евро-2016 португальцы в матче за золото обыграли хозяев турнира французов. В финале Лиги чемпионов «Реал» выиграл у мадридского «Атлетико».

Ранее завершилось сотрудничество ФИФА и французского журнала France Football, который с 1956 года вручает «Золотой мяч». В 2010 году издатели журнала заключили пятилетний контракт с ФИФА, согласно которому обладателя «Золотого мяча» выбирала эта организация. Федерация вручает свою награду с 1988 года.

На церемонии ФИФА были названы лауреаты еще в нескольких номинациях.

В сборную звезд ФИФА вошли 5 игроков «Реала», 4 футболиста «Барселоны» и по одному игроку из «Ювентуса» и «Баварии».

Нойер («Бавария», Германия) — Дани Алвес («Ювентус», Италия), Пике, Иньеста, Месси, Суарес (все — «Барселона», Испания), Рамос, Марсело, Модрич, Кроос, Роналду (все — «Реал», Испания).

В голосовании по определению сборной года ФИФА участвовали 26 516 профессиональных футболистов по всему миру.

Лучшим тренером года по версии ФИФА назван рулевой английского «Лестера» Клаудио Раньери был признан. Главными номинантами на эту награду были также главный тренер «Реала» Зинедин Зидан и наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш.

Карли Ллойд из США признана лучшей футболисткой 2016 года. В минувшем году вместе со сборной США она дошла до четвертьфинала олимпийского турнира в Рио-де-Жанейро, уступив Швеции в серии послематчевых пенальти. Американка признана лучшей футболисткой мира второй год кряду.

Автором лучшего гола 2016 года назван футболист малайзийского клуба «Пенанг» Мохд Фаиз Субри. 16 февраля в матче чемпионата Малайзии против «Паханга» он забил дальним ударом со штрафного, когда мяч по немыслимой траектории влетел в «девятку».

Победитель номинации получает премию имени Ференца Пушкаша, учрежденную в 2009 году. Победитель определяется с помощью онлайн-голосования болельщиков.

Приз за честную игру вручен колумбийскому клубу «Атлетико Насьональ», который предложил без проведения игр вручить Южноамериканский кубок бразильскому клубу «Шапекоэнсе», большинство футболистов которого погибли в авиакатастрофе в Колумбии, когда летели в гости к «Атлетико» на первый финальный матч турнира. В итоге «Шапекоэнсе» был объявлен обладателем Южноамериканского кубка, а поступок «Атлетико Насьональ» был отмечен наградой ФИФА.

Немка Сильвия Найд стала лучшей среди тренеров женских команд, она привела сборную Германии к золоту Олимпиады в Рио-2016.

Специальный приз лучшим болельщикам года вручен фанатам английского "Ливерпуля" и немецкой "Боруссии" из Дортмунда, которые перед полуфиналом Лиги Европы на «Энфилде» в Ливерпуле вместе спели You’ll Never Walk Alone.