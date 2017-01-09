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На трассе в Солигорском районе лоб в лоб столкнулись две машины и автобус. Четверо в больнице
В Солигорском районе на трассе Р23 произошла авария, в результате которой столкнулись две легковушки и автобус, четыре человека доставлены в больницу.
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В результате ДТП четыре человека с травмами головы доставлены в солигорскую больницу, где будет проведено медицинское освидетельствование. Скорее всего, водитель и пассажир Opel Omega не были пристегнуты ремнями безопасности.
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Водитель автобуса не уступил дорогу встречной легковушке, а та вылетела на встречку.
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