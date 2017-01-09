В Солигорском районе на трассе Р23 произошла авария, в результате которой столкнулись две легковушки и автобус, четыре человека доставлены в больницу.











Сообщение о ДТП появилось в группе « Солигорские автолюбители ». Водитель автобуса ехал по Р23. При круговом движении водитель автобуса начал поворачивать налево и не уступил дорогу ехавшему навстречу водителю на Opel Astra. Тот попытался уйти от столкновения, однако все равно задел автобус по касательной, вылетел на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с Opel Omega.

В результате ДТП четыре человека с травмами головы доставлены в солигорскую больницу, где будет проведено медицинское освидетельствование. Скорее всего, водитель и пассажир Opel Omega не были пристегнуты ремнями безопасности.

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