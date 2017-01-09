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Американские хоккеисты провели матч под проливным дождем

09.01.2017 20:37 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Встреча между "Бейкерсфилд Кондорс" (фарм-клуб "Эдмонтона") и "Онтарио Рейн" (фарм-клуб "Лос-Анджелеса") в рамках регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги (АХЛ) состоялась в минувшие выходные. Игра прошла на открытой арене колледжа Бейкерсфилд (штат Калифорния). Во время поединка пошел сильный дождь, однако главный судья решил не останавливать встречу.

Победитель определился в овертайме — со счетом 3:2 триумф праздновали хоккеисты "Бейкерсфилд".

За матчем с трибун наблюдали более 12300 зрителей.

Американская хоккейная лига позиционируется как вторая после НХЛ профессиональная хоккейная лига Северной Америки. Лига является вспомогательной для НХЛ — все клубы, участвующие в АХЛ, являются фарм-клубами (вторыми командами) для команд НХЛ.

 
 
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Проливной дождь не стал помехой для проведения хоккейного матча в рамках Американской хоккейной лиги на открытой арене. Смотрите на видео фрагмент поединка.

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