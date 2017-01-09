МИНСК, 9 янв — Sputnik. Папа Римский Франциск отказался от бронированного папамобиля, заявив, что не боится за свою жизнь, сообщает РИА Новости .



© REUTERS Tony Gentile Интересные факты о папе Франциске

Все предшественники Франциска перемещались на пуленепробиваемых папамобилях или лимузинах. Нынешний глава Ватикана в зарубежных поездках передвигается на обычных автомобилях.

"Я в курсе возможных рисков. Возможно, я безрассудный, но я должен сказать, что совсем не боюсь за себя, но всегда переживаю за безопасность людей, которые путешествует со мной и, в особенности, с которыми я встречаюсь в различных странах", — рассказал понтифик в предисловии к книге итальянского журналиста и специалиста по Ватикану Андреа Торниелли "Путешествие".

По мнению Франциска, "между ним и народом не может быть слишком много препятствий".

Книга Торниелли "Путешествие" рассказывает о 17 поездках папы Римского в более чем 25 стран с 2013 года. В наступившем году понтифик планирует посетить Португалию, Индию и Бангладеш.

В последнее время полиция Италии была вынуждена усилить меры безопасности в районе Ватикана из-за частых атак террористов в Европе. Однако понтифик все равно передвигается по Риму на Ford Focus и настаивает, чтобы его охрана не слишком бросалась в глаза.

Папа Римский Франциск известен своей верностью принципу скромности в быту. Так, в 2013 году в ходе визита в Бразилию он отказался от всех полагающихся главе римско-католической церкви специальных условий при организации его предстоящего полета.