Первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян опроверг информацию о том, что представители экс-наставника московского «Спартака» Валерия Карпина и бывшего рулевого мадридского «Реала» Бернда Шустера обращались в федерацию, предлагая своих клиентов на пост главного тренера сборной Беларуси.



Сергей Сафарьян. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Представители Валерия Карпина и Бернда Шустера не предлагали АБФФ своих клиентов на пост главного тренера сборной Беларуси. Это очередная дезинформация от сайта by.tribuna.com.

При этом могу сообщить, что в федерацию обращались агенты ряда других зарубежных специалистов. В частности, на меня официально выходил агент украинского тренера Виктора Скрипника. Это было еще в декабре. Я ответил, что будем рассматривать кандидатуры и вести переговоры с претендентами после Нового года. Этим сейчас и занимаемся, — сказал Сергей Сафарьян.

Ранее сообщалось о том, что в список кандидатов на пост наставника сборной входит белорусский специалист Леонид Кучук.

По словам первого зампреда Сергея Сафарьяна, вопрос назначения нового главного тренера курирует лично председатель федерации Сергей Румас. Также Сафарьян отмечал, что с предложениями по кандидатуре главного тренера в федерацию поступают звонки из Украины, России, дальнего зарубежья.

Пост главного тренера национальной сборной стал вакантен после отставки Александра Хацкевича.

По поручению главы федерации Сергея Румаса должен быть сформирован расширенный список кандидатов. Подбор будет осуществляться по всем возможным направлениям: отечественные специалисты, белорусы, работающие за рубежом, иностранные тренеры. В январе планируется сузить круг претендентов, после чего с ними будут проведены предметные переговоры.