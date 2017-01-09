Игрок правильно отгадал пять номеров и один дополнительный. Счастливый билет он оформил в интернете. Латвиец вложил в лотерею 8 евро, купив билет с двумя вариантами на два розыгрыша.
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Новогодний подарок: житель Латвии выиграл в лотерею почти 600 тысяч евро
Начало 2017 года ознаменовалось небывалой удачей для жителя Латвии, который выиграл в лотерею Eurojackpot 596 446, 70 евро.
По информации Latvijas Loto, это один из крупнейших выигрышей в истории Латвии.
Игрок правильно отгадал пять номеров и один дополнительный. Счастливый билет он оформил в интернете. Латвиец вложил в лотерею 8 евро, купив билет с двумя вариантами на два розыгрыша.
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Это один из крупнейших выигрышей в истории Латвии.
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