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Новогодний подарок: житель Латвии выиграл в лотерею почти 600 тысяч евро

10.01.2017 07:56 — Разное | Tut.by  
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Начало 2017 года ознаменовалось небывалой удачей для жителя Латвии, который выиграл в лотерею Eurojackpot 596 446, 70 евро.
 

Фото с сайта ribalych.ru
 
По информации Latvijas Loto, это один из крупнейших выигрышей в истории Латвии.
 

Игрок правильно отгадал пять номеров и один дополнительный. Счастливый билет он оформил в интернете. Латвиец вложил в лотерею 8 евро, купив билет с двумя вариантами на два розыгрыша.

 
 
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Это один из крупнейших выигрышей в истории Латвии.

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