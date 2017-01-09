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Медаль Франциска Скорины и суровые китайские будни Евгения Олейника

10.01.2017 08:56 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Медалью Франциска Скорины в Беларуси награждаются работники науки, образования и культуры за достижения в профессиональной деятельности, личный вклад в развитие духовного и интеллектуального потенциала и культурного наследия белорусского народа.

"Медаль Франциска Скорины — это награда за трудовые заслуги, только в области творчества. В числе награжденных коллег по цеху — Петр Елфимов, чем я очень доволен. Я недавно вернулся из Китая, Петр работает в Москве, при этом хочется, чтобы опыт, добытый за границей, воплощался здесь", — отметил Евгений Олейник.

Минувший год у известного композитора выдался насыщенным, в семье случилось пополнение — родился младший сын, поступило приглашение поработать в Китае. И именно там Евгений узнал о присвоении ему высокой награды.

"В Китае я работал в одном продюсерском центре с продюсером группы "Pink Floyd", "30 Seconds To Mars". Меня пригласили для обмена опытом как автора, который пишет европейскую музыку", — рассказал Евгений Олейник.

По словам композитора, объем инвестиций, которые в Китае вкладываются в сферу культуры, несопоставим с другими странами. В качестве примера, популярная китайская певица за участие в съемках телевизионного проекта получает гонорар порядка миллиона юаней — это около 200 тысяч долларов.

Евгений Олейник признался, что ему поступило предложение заключить контракт на работу в Китае на 10 лет, но от него пришлось отказаться.

"Я подумал, что это же нужно семью туда перевозить. Атмосфера, климат, экология — это все неблагоприятное. Я работал в Пекине и дважды в день мыл пол, который покрывался какой-то копотью. Все пахнет не так, как мы привыкли. Люди совершенно в другом культурном срезе — не такие, как мы", — констатировал Евгений Олейник.

Полную версию беседы с композитором, аранжировщиком и продюсером Евгением Олейником о награждении медалью Франциска Скорины и работе в Китае слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Известный композитор, аранжировщик и продюсер Евгений Олейник рассказал радио Sputnik Беларусь о личных итогах 2016 года — пополнении в семье, напряженной работе в...

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