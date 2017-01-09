Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 января подписал Указ № 8 " Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан ". Документом устанавливается безвизовый порядок въезда в Беларусь на срок не более 5 суток при въезде через пункт пропуска через Государственную границу Национальный аэропорт Минск для граждан 80 государств.



© Sputnik Иван Руднев МИД надеется, что ЕС позитивно отреагирует на безвизовый въезд в РБ

Указ распространяется на 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию и иные государства .

Стоит ли ожидать резкого роста числа туристов после введения безвизового въезда для прилетающих иностранцев в минский аэропорт? Кто в первую очередь заинтересуется поездками в Беларусь? Приведет ли опыт частичного визового режима к полной его отмене? На кого не распространяется порядок безвизового передвижения?

Обсудить нюансы реализации данного указа, а также дальнейшие пути упрощения въездного туризма в нашу страну приглашены:

руководитель Республиканского союза туристических организаций Беларуси Валентин ЦЕХМЕЙСТЕР;

директор туристической организации "БелАгроТревэл" Филипп ГУЛЫЙ;

представители Министерства спорта и туризма.

Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится 10 января в 14:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

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