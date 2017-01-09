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Брифинг "Безвизовый въезд в Беларусь для иностранцев"
10.01.2017 08:00 — Разное | Sputnik Беларусь
Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 января подписал Указ № 8 "
© Sputnik Иван Руднев
Указ распространяется на
Стоит ли ожидать резкого роста числа туристов после введения безвизового въезда для прилетающих иностранцев в минский аэропорт? Кто в первую очередь заинтересуется поездками в Беларусь? Приведет ли опыт частичного визового режима к полной его отмене? На кого не распространяется порядок безвизового передвижения?
Обсудить нюансы реализации данного указа, а также дальнейшие пути упрощения въездного туризма в нашу страну приглашены:
Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится 10 января в 14:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.
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Во вторник, 10 января, в 14:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь состоится встреча с журналистами на тему подписанного указа президента об установлении...
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