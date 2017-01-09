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Брифинг "Безвизовый въезд в Беларусь для иностранцев"

10.01.2017 08:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 января подписал Указ № 8 "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан". Документом устанавливается безвизовый порядок въезда в Беларусь на срок не более 5 суток при въезде через пункт пропуска через Государственную границу Национальный аэропорт Минск для граждан 80 государств.

Брифинг "Безвизовый въезд в Беларусь для иностранцев"
© Sputnik Иван Руднев
МИД надеется, что ЕС позитивно отреагирует на безвизовый въезд в РБ

Указ распространяется на 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию и иные государства

Стоит ли ожидать резкого роста числа туристов после введения безвизового въезда для прилетающих иностранцев в минский аэропорт? Кто в первую очередь заинтересуется поездками в Беларусь? Приведет ли опыт частичного визового режима к полной его отмене? На кого не распространяется порядок безвизового передвижения?

Обсудить нюансы реализации данного указа, а также дальнейшие пути упрощения въездного туризма в нашу страну приглашены:

  • руководитель Республиканского союза туристических организаций Беларуси Валентин ЦЕХМЕЙСТЕР;
  • директор туристической организации "БелАгроТревэл" Филипп ГУЛЫЙ;
  • представители Министерства спорта и туризма.

Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится 10 января в 14:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86. 

Аккредитация: 

E-mail: e.semenova@sputniknews.com;
Тел.: +375 17 237 83 65;
Моб.: +375 29 664 28 04.

Отправьте заявку на e.semenova@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.    

 
Теги: Минск
 
 
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Во вторник, 10 января, в 14:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь состоится встреча с журналистами на тему подписанного указа президента об установлении...

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