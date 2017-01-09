Когда за окном лютуют морозы, как никогда хочется порадовать себя и близких по-настоящему домашним сытным блюдом. Идеальным обедом или ужином станет картофельная запеканка, начинка которой может быть составлена исходя из ваших кулинарных предпочтений, ну или содержимого холодильника — если идти в магазин нет большого желания.
Для запеканки размером 16×25 см понадобится:
500 г куриного фарша
500 г картофеля
200 г репчатого лука
200 г спаржи
180 г тертого твердого сыра
150 г жирной сметаны
50 г оливок
30 г сливочного масла
растительное масло для обжаривания и смазывания формы
Соль, специи по вкусу (перец, тмин, базилик и др.)
Приготовление:
Куриный фарш посолить, поперчить, добавить тмин, семена укропа и обжарить на растительном масле на среднем огне минут 20. Накрыть крышкой и остудить.
Лук нарезать полукольцами, посолить, посыпать сухими травами по вкусу и слегка обжарить, помешивая, 5−10 минут.
Спаржу отварить в подсоленной воде 5−10 минут после закипания. Слить через дуршлаг и оставить в нем.
Оливки разрезать на две части.
Картофель нарезать и отварить в подсоленной воде. Растолочь картофель с добавлением 40 г масла, частями добавить 40 г тертого сыра и перемешать пюре ложкой.
Форму для запеканки смазать растительным маслом, на дно выложить картофельное пюре, разровнять. Затем добавить лук и равномерно распределить его на поверхности, то же самое проделать с фаршем, спаржей, оливками.
Оставшиеся 140 г тертого сыра смешать со сметаной и выложить полученную массу на запеканку. Посыпать специями по вкусу.
Поставить в разогретый до 190 град. духовой шкаф на 30−40 минут. Готовность можно определить по аппетитному внешнему виду.
Комментарии