Когда за окном лютуют морозы, как никогда хочется порадовать себя и близких по-настоящему домашним сытным блюдом. Идеальным обедом или ужином станет картофельная запеканка, начинка которой может быть составлена исходя из ваших кулинарных предпочтений, ну или содержимого холодильника — если идти в магазин нет большого желания.





Для запеканки размером 16×25 см понадобится:

500 г куриного фарша

500 г картофеля

200 г репчатого лука

200 г спаржи

180 г тертого твердого сыра

150 г жирной сметаны

50 г оливок

30 г сливочного масла

растительное масло для обжаривания и смазывания формы

Соль, специи по вкусу (перец, тмин, базилик и др.)





Приготовление:

Куриный фарш посолить, поперчить, добавить тмин, семена укропа и обжарить на растительном масле на среднем огне минут 20. Накрыть крышкой и остудить.

Лук нарезать полукольцами, посолить, посыпать сухими травами по вкусу и слегка обжарить, помешивая, 5−10 минут.

Спаржу отварить в подсоленной воде 5−10 минут после закипания. Слить через дуршлаг и оставить в нем.

Оливки разрезать на две части.

Картофель нарезать и отварить в подсоленной воде. Растолочь картофель с добавлением 40 г масла, частями добавить 40 г тертого сыра и перемешать пюре ложкой.

Форму для запеканки смазать растительным маслом, на дно выложить картофельное пюре, разровнять. Затем добавить лук и равномерно распределить его на поверхности, то же самое проделать с фаршем, спаржей, оливками.





Оставшиеся 140 г тертого сыра смешать со сметаной и выложить полученную массу на запеканку. Посыпать специями по вкусу.

Поставить в разогретый до 190 град. духовой шкаф на 30−40 минут. Готовность можно определить по аппетитному внешнему виду.

Приятного вечера!