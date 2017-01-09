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"Золотой глобус" - 2017: самые яркие наряды звезд
9 января в Лос-Анджелесе состоялась 74 церемония вручения премии «Золотой глобус». За статуэтки боролись Хью Грант, Райан Гослинг, Колин Фарелл, Мерил Стрип, Эмма Стоун, Эми Адамс, Джессика Честейн, Натали Портман и многие другие. Предлагаем рассмотреть самые яркие наряды гостей и участников церемонии.
Хейли Стайнфелд
Натали Портман
Эмма Стоун
Риз Уизерспун
Мишель Уильямс
Джессика Бил
Эван Рейчел Вуд
Приянка Чопра
Блейк Лавли
Керри Вашингтон
Эми Адамс
Лили Коллинз
Сара Джессика Паркер
Джина Родригез
Фелисити Джонс
Сиенна Миллер
Николь Кидман
София Вергара
Дрю Бэрримор
Джессика Честейн
Наоми Кэмпбелл
Хейди Клум
Софи Тернер
Вайнона Райдер
Голди Хоун
Милли Бобби Браун
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Предлагаем рассмотреть самые яркие наряды гостей и участников церемонии.
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