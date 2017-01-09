﻿ Главе Apple урезали зарплату из-за снижения продаж. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Главе Apple урезали зарплату из-за снижения продаж

10.01.2017 09:22 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Глава корпорации Apple Тим Кук получил в прошедшем финансовом году зарплаты и бонусов на общую сумму 8,85 млн долларов — на 1,55 млн меньше, нежели годом ранее.


Зарплаты и бонусы всех руководителей высшего звена Apple были урезаны из-за снижения показателей по продажам и прибыли.

Тим Кук при этом получил дополнительный доход от продажи акций компании в размере 136 млн долларов.

Финансовый директор Apple Лука Маэстри и старший вице-президент по розничным продажам Ангела Арендтс получили годовую зарплату в размере 23 млн долларов каждый — на 2 млн меньше, чем в 2015 году.

Информация о доходах менеджеров содержится в документах, предоставленных компанией американскому финансовому регулятору — государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Чистый объем сбыта Apple в прошлом году составил 215,6 млрд долларов — на 7,7% ниже, чем в 2015 году. Операционная прибыль составила 60 млрд долларов — на 15,7% ниже показателей предыдущего года.

 
 
Ссылка на источник 18
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тим Кук получил в прошедшем финансовом году зарплаты и бонусов на общую сумму 8,85 млн долларов.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Псковской области в автобус с маленькими паломниками из Беларуси врезался грузовик
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.01.2017
Белорусская военная газета
10.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика