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В Псковской области в автобус с маленькими паломниками из Беларуси врезался грузовик

10.01.2017 09:20 — Разное | Tut.by  
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Автобус с белоруссиким паломниками попал в ДТП в Псковской области. Об этом TUT.BY сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД УМВД по Псковской области.

Авария произошла на 251-м километре дороги Петербург — Невель около 20.20 по минскому времени в Струго-Красненском районе у деревни Ротный Двор. Грузовой автомобиль врезался в автобус, двигавшимся в попутном направлении.

В автобусе находился 41 ребенок в возрасте от 3 до 16 лет и 12 сопровождавших их взрослых. В результате аварии пять человек получили небольшие травмы, включая трех детей. Госпитализация никому не понадобилась.

ДТП стало также причиной поломки мотора. Транспортная компания, которая занималась перевозкой белорусских детей, не смогла оперативно предоставить запасной автобус. Заботу о доставке детей взяли на себя власти Псковской области.

Сообщается, что взрослые и дети направлялись Псково-Печерский монастырь.

 
 
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