

Строительное оборудование для смешивания сыпучих масс и вязких субстанций (шпаклевка, лак, краска) существенно экономят время и дают возможность получить качественный однородный раствор. Стройинструмент различного назначения может потребоваться как в бытовых условиях, так и на крупной стройплощадке.

Что учитывать при выборе строительного оборудования?

Мощность . Для ремонтных косметических работ и на профессиональной стройплощадке необходимо строительное оборудование различной мощности. Для косметического ремонта достаточно мощности до 800 Вт, профессиональным бригам рекомендуется подбирать модели помощнее.

. Для ремонтных косметических работ и на профессиональной стройплощадке необходимо строительное оборудование различной мощности. Для косметического ремонта достаточно мощности до 800 Вт, профессиональным бригам рекомендуется подбирать модели помощнее. Наличие регулировки . Система позволяет регулировать вращения, что сказывается на скорости получения готового продукта различной вязкости.

. Система позволяет регулировать вращения, что сказывается на скорости получения готового продукта различной вязкости. Диаметр насадки . Вы получаете дополнительные функциональные возможности при смешивании больших объемов.

. Вы получаете дополнительные функциональные возможности при смешивании больших объемов. Количество оборотов. Отдельные модели позволяют строителю задавать количество оборотов.

Современный строительный инструмент рассчитан на продолжительные нагрузки, при этом производители гарантируют долговечность оборудования. Для комфортной работы предлагаются различные насадки и рукоятки, размер и мощность.

Механизация или ручная обработка смесей?

В независимости от объема запланированной работы быстрее и качественные будет проходить процесс оштукатуривания, стяжки полов или укладки облицовочной плитки, если использовать строительное оборудование. Ручной, немеханизированный метод замешивания на выходе дает неоднородную смесь. Плохо переработанная масса сказывается на качестве ремонтных работ.

Инструмент для подготовки строительных растворов

Растворосмесители и растворонасосы

Растворосмеситель незаменим для производства из неразбавленной массы клеевого, штукатурного и самовыравнивающегося раствора. Растворосмеситель позволяет получить качественную смесь, сократив время на заготовку материала.

Растворонасос удобно распределяет готовую смесь на требуемую высоту или расстояние. Поршневой вид применяется для перекачки бетона и других особо вязких наполнителей. Шнековые модели небольшого размера практичны для распределения легких растворяемых смесей.

Ручной строительный миксер

Выполнение строительных работ невозможно без размешивания клея, краски, штукатурки. Для смешивания часто используют подручный инструмент, который не предназначен для подобных действий, – дрель или перфоратор. Использование не по назначения быстро выводит из строя любое оборудование.

Специальные строительные миксеры оснащены различным набором насадок, предназначенных для определенно вида смесей.

Левосторонняя или правосторонняя спираль используется для замеса цемента, герметика, сухих растворов для залива бесшовного пола, эпоксидной смолы, обойного клея, битума.

Насадка в виде винта отлично смешивает краску и лак. Крестовинообразная модель имеет четыре плеча из стальных прутьев, что исключает попадание воздуха при замесе герметика, клея, гипса, компаунды.

Смесительная система или штукатурная станция

Универсальный аппарат соединил в себе возможности насоса и смесителя. Штукатурная станция используется при отделочных работах. В машину загружают сухую смесь, а получают готовый раствор, который подается как горизонтально, так и вертикально, что упрощает работу.

Современный рынок насыщен широким выбором стройинструментов, с которыми смогут работать даже женщины. Сделайте свой труд комфортным и приносящим удовольствие с каталогом TAM.BY : менеджеры представленных компаний помогут определиться с выбором строительного инструмента!