Снега в Минске уже достаточно, чтобы провести час-другой на санках или в тюбинге. Другой вопрос — как его выбрать, чтобы не покалечиться и не переплатить. Команда TAM.BY попросила эксперта рассказать обо всех тонкостях процесса и о том, во сколько обойдутся зимние развлечения в Минске.





Санки: от 40 бел. руб. Снегокаты: от 60 бел. руб. Ледянки: от 5 до 12 бел. руб.

Все о санках и тюбингах нам рассказали консультанты магазина «Vimpex sport» — Андрей и Евгений.

— При выборе санок нужно подумать об их назначении и возрасте «пассажира». Если их будут использовать, как коляску, то нужно проверить наличие ручки для родителя. Также есть модели, снабженные ремешками. Чтобы ребенку не было холодно можно купить специальный съемный чехол. Для нашего климата подойдут санки с колесиками. Если же вы хотите покорять на них снежные склоны, то лучше присмотреть санки со съемной либо складной спинкой. В таком случае на них смогут поместиться два ребенка или ребенок со взрослым — стальная рама выдержит вес и родителя, и малыша.





Как только вы определитесь с назначением, обратите внимание на высоту санок и ширину их полозьев. Чем они шире и чем ниже посадка, тем безопаснее. Также стоит осмотреть стальную раму на наличие дефектов, царапин и вмятин.

Существует и «элитный» вариант санок — снегокаты. Они состоят из трех полозьев, один из которых направляющий, руля, сидения и стальной рамы. Он куда лучше управляется на высокой скорости и, благодаря широким полозьям, правильно распределяют центр тяжести. Благодаря этому свалиться со снегоката довольно сложно.

На рынке встречается и «эконом» вариант — ледянки. Эдакая современная версия куска картона из нашего детства. Делаются они из пластмассы или ПВХ. Не деформируются, легко гнутся.

Смотри на дно. Разбираемся с тюбингами





Детский: от 60 бел. руб. Взрослый: от 120 бел. руб.

Тюбинги, или санки-ватрушки — обычные автомобильные камеры, обернутые в специальный чехол. Делают его из ПВХ, брезента или тента. Более предпочтителен первый вариант: он не намокает и с него легко счистить снег. Однако тентовые и брезентовые лучше скользят. Встречаются и комбинированные версии.





Вопреки распространенному мнению, ватрушки достаточно плотные и повредить их непросто. Если такое и случится, то тюбинг можно подлатать. Чехол и камера легко заклеиваются.

Чтобы тюбинг прослужил не один сезон, стоит сушить его после катания и не держать долго надутым. Иначе камера быстро износится. Накачивать в полную силу тоже не нужно — на сильном морозе ватрушка может лопнуть.​

Если сравнивать тюбинги с обычными санками, то у них есть ряд преимуществ. За счет низкого веса и своей ширины, они дальше и быстрее ездят. Также такой вариант куда безопаснее: если ваш ребенок перевернется на горке, мягкая шина не нанесет ему никаких повреждений. В то же время управлять ватрушкой проблематично, да и с транспортировкой маленького уставшего пассажира до дома она тоже не справится.

Можно запомнить эти советы и прийти в магазин уже подготовленным. Так шанс выбрать товар, который потом не придется возвращать, гораздо выше. Команда TAM.BY желает вам насыщенной зимы.