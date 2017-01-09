|
Маркетолог Лариса Кисель: "Личный бренд спасет вас, даже если вы потеряете работу и имущество"
Абсолютное счастье — абсолютно для каждой — абсолютно бесплатно!
Скажете: это невозможно? А мы вам возразим, и будем не голословны.
Вместо доводов и убеждений: реальное доказательство — «Неделя абсолютного счастья» на LADY. Точнее — неделя и 1 день, как в любимой волшебной сказке «1000 и 1 ночь».
Пройти — еще раз подчеркнем: бесплатную! — регистрацию можно
А познакомиться ближе с одним из спикеров «Недели счастья», профи в сфере маркетинга Ларисой Кисель, мы вам предлагаем в этом интервью. Тема будет интересна всем, кому небезразлично собственное «завтра»: как оставаться на плаву, независимо от внешних обстоятельств и даже экономической ситуации в стране? Читайте в этом материале!
— Лариса, во время «Недели абсолютного счастья» вы расскажете о том, как построить собственный бренд. А расскажите: разве он нужен всем? Зачем он, к примеру, учительнице младших классов, маме в декрете, менеджеру по продажам?
— Только кажется, что тренинг на тему «Я бренд» — это подарок для избранных. А на самом деле, бренд нужен всем, другое дело, что люди не всегда знают об этом. Те, кто внутренне не готов, не кликнут эту ссылку. (Улыбается.)
Мы все не застрахованы от форс-мажоров и, к сожалению, не всегда можем повлиять на обстоятельства. Так, нас могут уволить с работы, мы можем лишиться имущества или, не дай бог, здоровья. Но личный бренд — то, что всегда остается с тобой и делает тебя непотопляемым в любой ситуации.
Во-первых, он будет заставлять вас непрестанно развиваться как внешне так и внутренне.
Во-вторых, хорошо развитый личный бренд — это добавочная стоимость к продукту или услуге, которую вы предлагаете людям.
В-третьих — без личного бренда вы просто хороший, но безликий специалист в какой-то компании, а при наличии бренда — эксперт в своей области, который сотрудничает с какой-то компанией. А это уже совсем другая расстановка сил. Вы назначаете цену, вы управляете отношениями.
Я хочу обратить внимание, что личный бренд никак не связан с нарциссизмом и что сложить время и деньги в имидж будет недостаточно. Личный бренд — это аура человека, а она формируется только вокруг стержня, ядра, который составляет продукт или услуга, то дело, которое человек делает.
Неважно, кто ты в данном периоде жизнь — учитель, менеджер, мама в декрете… У нас много ролей, которые могут меняться. Но есть постоянное — наша личность, с глубокими увлечениями, интересами, принципами. Именно на этой основе и строится «я бренд». Его фундамент — наши лучшие качества. И они есть у каждого, но нам свойственно стесняться это признавать. (Улыбается.)
— Выходит, построить бренд может каждый?
— Я в этом убеждена. Правда, понадобится терпение, оптимизм и определенные усилия. Честно говоря, работать над своим брендом нужно всю жизнь. Но, заметьте, это работа на себя, а не на «дядю». Стоит вложить время и силы в то, что позволит всегда оставаться собой. Если конкретнее: вы можете кардинально сменить сферу деятельности, но если у вас есть личный бренд, чем бы вы ни занимались, вы останетесь интересной — и для других, и для себя самой.
Всё это, конечно, теория. А практическими инструментами я поделюсь на вебинаре. Понимая, что мы будем ограничены во времени, уберу всю «воду» и дам выжимку самого полезного и действенного. Покажу, как определить сферу собственной экспертности. Стоит помнить, что самый сильный бренд — тот, что основан на истинном, глубинном увлечении, расскажу, на каком фундаменте построить свой бренд, и, главное, дам инструкцию — как выйти на старт без бюджета. Думаю, и для мамы в декрете, и для девушки, которая каждый день ходит на нелюбимую работу, но не знает, как это изменить, будет актуально узнать, что начать строить свой бренд можно без всяких финансовых вложений.
— Расскажите о личном профессиональном опыте. Какой кейс стал для вас самым трудным?
— Наверное, открытие центра детского развития на больших по минским меркам площадях (свыше 200 кв. метров) в новом микрорайоне, где были закрыты вообще все дороги (речь идет о пятилетнем коллапсе на пр. Дзержинского, когда там еще не было метро и вообще ничего не было). Центр открывался в эпицентре стройки, в доме, который только-только сдался и начал заселяться семьями с богатой кредитной историей. В нашу задачу (я говорю «нашу», потому что любой крупный проект — это всегда работа команды) входила разработка концепции центра, стратегия развития и быстрый выход в безубыточность, потому что «свободных» денег у владельцев бизнеса не было.
Через полтора года, когда мы достигли желаемых показателей и даже больше, случился кризис. В доме, в котором мы открылись тогда, одна за другой закрылись около 10 компаний, но мы не только выстояли, но и переехали в еще большие площади.
Что именно помогает нам работать даже в самых нечеловеческих условиях, когда большинство сложило бы руки? Системный подход, безостановочный запуск инновационных направлений, открытость миру. Кстати, с личным брендом то же самое. Если целью является самолюбование и слава, он лопнет, как мыльный пузырь, рано или поздно. Все-таки личный бренд служит человеку, а не человек — личному бренду.
— А своим примером вы можете это подтвердить?
— Если говорить обо мне, то я являюсь счастливым обладателем всех бонусов личного бренда: последний раз искала работу — когда вот вообще нет денег — в 2003 году, ушла от жесткого офисного графика, который подчиняет всю твою жизнь своему распорядку, в 2008-м. В данный момент живу у моря в прекрасной стране (потому что нам захотелось пожить у моря), продолжая вести свои проекты и проекты моих клиентов из любой точки мира. Я не выпадала из профессиональной жизни, когда родились с разницей в 5 лет две моих дочки, при этом я уделяю очень много времени своей семье, и их благополучие для меня в приоритете. Но сказать, что я использую этот инструмент на 100 процентов, я не могу, потому что моя персональная философия все-таки о том, чтобы руководителя не было видно. Знаете, есть такой гениальный дирижер — Леонард Бернстайн, он вообще руки за спиной держит, управляя оркестром глазами и мимикой. Личный бренд — это эксклюзивная брошка, не к каждому костюму ее стоит прикреплять. Но если в моей жизни на первый план выйдут проекты, для которых потребуется иное амплуа, я сделаю это не задумываясь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тема будет интересна всем, кому небезразлично собственное "завтра": как оставаться на плаву, независимо от внешних обстоятельств и даже экономической ситуации в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии