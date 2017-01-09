Абсолютное счастье — абсолютно для каждой — абсолютно бесплатно!

Скажете: это невозможно? А мы вам возразим, и будем не голословны.

Вместо доводов и убеждений: реальное доказательство — «Неделя абсолютного счастья» на LADY. Точнее — неделя и 1 день, как в любимой волшебной сказке «1000 и 1 ночь».

Пройти — еще раз подчеркнем: бесплатную! — регистрацию можно здесь .

А познакомиться ближе с одним из спикеров «Недели счастья», профи в сфере маркетинга Ларисой Кисель, мы вам предлагаем в этом интервью. Тема будет интересна всем, кому небезразлично собственное «завтра»: как оставаться на плаву, независимо от внешних обстоятельств и даже экономической ситуации в стране? Читайте в этом материале!

Маркетолог, маркетер, консультант. В практическом маркетинге с 2008 года.

— Лариса, во время «Недели абсолютного счастья» вы расскажете о том, как построить собственный бренд. А расскажите: разве он нужен всем? Зачем он, к примеру, учительнице младших классов, маме в декрете, менеджеру по продажам?

— Только кажется, что тренинг на тему «Я бренд» — это подарок для избранных. А на самом деле, бренд нужен всем, другое дело, что люди не всегда знают об этом. Те, кто внутренне не готов, не кликнут эту ссылку. (Улыбается.)

Если это произошло, значит, вы уже понимаете — пора. Пора стать независимым, сделать свою жизнь более свободной, наполненной и интересной.

Мы все не застрахованы от форс-мажоров и, к сожалению, не всегда можем повлиять на обстоятельства. Так, нас могут уволить с работы, мы можем лишиться имущества или, не дай бог, здоровья. Но личный бренд — то, что всегда остается с тобой и делает тебя непотопляемым в любой ситуации.

Во-первых, он будет заставлять вас непрестанно развиваться как внешне так и внутренне.

Во-вторых, хорошо развитый личный бренд — это добавочная стоимость к продукту или услуге, которую вы предлагаете людям.

В-третьих — без личного бренда вы просто хороший, но безликий специалист в какой-то компании, а при наличии бренда — эксперт в своей области, который сотрудничает с какой-то компанией. А это уже совсем другая расстановка сил. Вы назначаете цену, вы управляете отношениями.

Я хочу обратить внимание, что личный бренд никак не связан с нарциссизмом и что сложить время и деньги в имидж будет недостаточно. Личный бренд — это аура человека, а она формируется только вокруг стержня, ядра, который составляет продукт или услуга, то дело, которое человек делает.

Неважно, кто ты в данном периоде жизнь — учитель, менеджер, мама в декрете… У нас много ролей, которые могут меняться. Но есть постоянное — наша личность, с глубокими увлечениями, интересами, принципами. Именно на этой основе и строится «я бренд». Его фундамент — наши лучшие качества. И они есть у каждого, но нам свойственно стесняться это признавать. (Улыбается.)



begin-business.ru

— Выходит, построить бренд может каждый?

— Я в этом убеждена. Правда, понадобится терпение, оптимизм и определенные усилия. Честно говоря, работать над своим брендом нужно всю жизнь. Но, заметьте, это работа на себя, а не на «дядю». Стоит вложить время и силы в то, что позволит всегда оставаться собой. Если конкретнее: вы можете кардинально сменить сферу деятельности, но если у вас есть личный бренд, чем бы вы ни занимались, вы останетесь интересной — и для других, и для себя самой.

Всё это, конечно, теория. А практическими инструментами я поделюсь на вебинаре. Понимая, что мы будем ограничены во времени, уберу всю «воду» и дам выжимку самого полезного и действенного. Покажу, как определить сферу собственной экспертности. Стоит помнить, что самый сильный бренд — тот, что основан на истинном, глубинном увлечении, расскажу, на каком фундаменте построить свой бренд, и, главное, дам инструкцию — как выйти на старт без бюджета. Думаю, и для мамы в декрете, и для девушки, которая каждый день ходит на нелюбимую работу, но не знает, как это изменить, будет актуально узнать, что начать строить свой бренд можно без всяких финансовых вложений.

— Расскажите о личном профессиональном опыте. Какой кейс стал для вас самым трудным?

— Наверное, открытие центра детского развития на больших по минским меркам площадях (свыше 200 кв. метров) в новом микрорайоне, где были закрыты вообще все дороги (речь идет о пятилетнем коллапсе на пр. Дзержинского, когда там еще не было метро и вообще ничего не было). Центр открывался в эпицентре стройки, в доме, который только-только сдался и начал заселяться семьями с богатой кредитной историей. В нашу задачу (я говорю «нашу», потому что любой крупный проект — это всегда работа команды) входила разработка концепции центра, стратегия развития и быстрый выход в безубыточность, потому что «свободных» денег у владельцев бизнеса не было.

Через полтора года, когда мы достигли желаемых показателей и даже больше, случился кризис. В доме, в котором мы открылись тогда, одна за другой закрылись около 10 компаний, но мы не только выстояли, но и переехали в еще большие площади.

Что именно помогает нам работать даже в самых нечеловеческих условиях, когда большинство сложило бы руки? Системный подход, безостановочный запуск инновационных направлений, открытость миру. Кстати, с личным брендом то же самое. Если целью является самолюбование и слава, он лопнет, как мыльный пузырь, рано или поздно. Все-таки личный бренд служит человеку, а не человек — личному бренду.



spartan.by

— А своим примером вы можете это подтвердить?

— Если говорить обо мне, то я являюсь счастливым обладателем всех бонусов личного бренда: последний раз искала работу — когда вот вообще нет денег — в 2003 году, ушла от жесткого офисного графика, который подчиняет всю твою жизнь своему распорядку, в 2008-м. В данный момент живу у моря в прекрасной стране (потому что нам захотелось пожить у моря), продолжая вести свои проекты и проекты моих клиентов из любой точки мира. Я не выпадала из профессиональной жизни, когда родились с разницей в 5 лет две моих дочки, при этом я уделяю очень много времени своей семье, и их благополучие для меня в приоритете. Но сказать, что я использую этот инструмент на 100 процентов, я не могу, потому что моя персональная философия все-таки о том, чтобы руководителя не было видно. Знаете, есть такой гениальный дирижер — Леонард Бернстайн, он вообще руки за спиной держит, управляя оркестром глазами и мимикой. Личный бренд — это эксклюзивная брошка, не к каждому костюму ее стоит прикреплять. Но если в моей жизни на первый план выйдут проекты, для которых потребуется иное амплуа, я сделаю это не задумываясь.

Обсудить с Ларисой Кисель проблемы, которые вас волнуют и задать интересующие вас вопросы вы сможете во время « Недели абсолютного счастья на LADY ». Зарегистрироваться вы можете тут .