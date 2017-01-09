В соседней России закончились новогодние каникулы и валюты на торгах в Беларуси сразу это почувствовали. Доллар подорожал, евро и российский рубль снизились по отношению к белорусскому рублю. Разбираемся, продолжится ли сегодня рост «американца».



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Пара EUR/USD в понедельник выросла до 1,0580. Утром вторника рост продолжился, и пара достигла максимального с начала года значения 1,0625, после чего немного снизилась к 1,0610. Ноябрьская безработица в ЕС сохранилась на ожидаемом уровне 9,8%, а сегодня важной макроэкономической статистики не ожидается, что может способствовать спокойному ходу торгов, и умеренным колебаниям европейской валюты вблизи отметки 1,06 долара, — прогнозирует старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

С момента закрытия торгов на БВФБ в 12:00 предыдущего торгового дня до сегодняшнего утра, евро к доллару на международном рынке вырос с 1,0545 до 1,0610, или на 0,6%. Соответственно, можно ожидать роста евро к доллару на открытии сегодняшних торгов БВФБ.

В понедельник нефть марки Brent довольно существенно снизилась, с $ 57,0 до $ 54,75 за баррель. Впервые с начала года нефть оказалась ниже отметки $ 55, и вернулась к значениям, на которых в последний раз торговалась 23 декабря минувшего года. Давление на цены, вероятно, связано с заявлением Минэнерго США, в котором были обнародованы планы продажи нефти из стратегических запасов на сумму более $ 375 млн.

После окончания предыдущих торгов на БВФБ российский рубль к окончанию торгового дня снизился, а доллар, соответственно, вырос с 59,86 до 60,07 рос. рублей за доллар, или на 0,4%. Учитывая умеренный утренний рост нефти, торги долларом в Москве могут открыться его незначительным снижением.

— Наиболее вероятный сценарий открытия сегодняшних торгов валютой на БВФБ — рост евро, нейтральное поведение доллара и снижение российского рубля на фоне незначительного изменения валютной корзины, — говорит Вадим Иосуб.

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