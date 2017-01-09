Спрос на государственное арендное жилье в Минске по-прежнему высокий. И это понятно: арендная плата за госжилье гораздо ниже, чем за коммерческое. Поэтому очередники районов активно пишут заявления на государственную аренду.

Например, в ноябре в «Одно окно» Ленинского района было подано 124 заявления на арендное жилье от очередников района, а за две недели декабря — еще 15 заявлений. Учитывая, что в ноябре в исполкоме предлагали лишь две, а в декабре — одну арендную квартиру, выходит, что на одну в районе квартиру претендовало в среднем 46 человек.

В этом месяце столичные очередники тоже могут попытаться решить свой жилищный вопрос.

В Центральном районе для очередников есть однокомнатная квартира площадью 45,8 квадратного метра в доме № 10А по ул. Нововиленская. Квартира благоустроенная, расположена на 7-м этаже 11-ти этажного дома. Платить за нее надо будет 230 рублей в месяц. Заявления граждан принимаются службой «Одно окно» администрации района (ул.Мельникайте, 6) по 20 января включительно.

В администрации Советского района можно по 11 января (включительно) успеть написать заявление на комнату в «двушке» по Богдановича 139 а. Площадь жилья 22,8 метра, арендная плата составит 126 рублей. Заявление принимают в «Одном окне» по ул. Дорошевича, 8.

В Первомайском районе по 11 января (включительно) принимают заявления только первоочередников — на однокомнатную квартиру площадью 39 квадратных метров в доме № 6 по ул. Навуковая. Квартира благоустроенная, расположена на 3-ем этаже 10 этажного дома. Арендная плата за нее будет составлять 32,9 рубля. Заявление можно написать в «Одном окне» по пер. К. Чорного, 5.