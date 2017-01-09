﻿﻿ Очередники трех районов могут написать заявление на арендное жилье. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Очередники трех районов могут написать заявление на арендное жилье

10.01.2017 09:30 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Спрос на государственное арендное жилье в Минске по-прежнему высокий. И это понятно: арендная плата за госжилье гораздо ниже, чем за коммерческое. Поэтому очередники районов активно пишут заявления на государственную аренду.

Например, в ноябре в «Одно окно» Ленинского района было подано 124 заявления на арендное жилье от очередников района, а за две недели декабря — еще 15 заявлений. Учитывая, что в ноябре в исполкоме предлагали лишь две, а в декабре — одну арендную квартиру, выходит, что на одну в районе квартиру претендовало в среднем 46 человек.

В этом месяце столичные очередники тоже могут попытаться решить свой жилищный вопрос.

В Центральном районе для очередников есть однокомнатная квартира площадью 45,8 квадратного метра в доме № 10А по ул. Нововиленская. Квартира благоустроенная, расположена на 7-м этаже 11-ти этажного дома. Платить за нее надо будет 230 рублей в месяц. Заявления граждан принимаются службой «Одно окно» администрации района (ул.Мельникайте, 6) по 20 января включительно.

В администрации Советского района можно по 11 января (включительно) успеть написать заявление на комнату в «двушке» по Богдановича 139 а. Площадь жилья 22,8 метра, арендная плата составит 126 рублей. Заявление принимают в «Одном окне» по ул. Дорошевича, 8.

В Первомайском районе по 11 января (включительно) принимают заявления только первоочередников — на однокомнатную квартиру площадью 39 квадратных метров в доме № 6 по ул. Навуковая. Квартира благоустроенная, расположена на 3-ем этаже 10 этажного дома. Арендная плата за нее будет составлять 32,9 рубля. Заявление можно написать в «Одном окне» по пер. К. Чорного, 5.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В прошлом месяце на одну квартиру претендовало 46 человек.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
"По млечному пути": неполиткорректная фантасмагория
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.01.2017
Белорусская военная газета
10.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика