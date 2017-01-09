МИНСК, 10 янв — Sputnik. Во всех мечетях Объединенных Арабских Эмиратов по призыву президента страны шейха Халифа бен Заеда Аль Нахайяна во вторник пройдут молитвы о дожде, сообщают эмиратские СМИ.

Арабские фермеры, по информации издания The National, жалуются на то, что с последнее время прекратили высаживать семена из-за недостатка воды. В связи с этим шейх Заеда призвал провести соответствующую молитву.

Имамы проведут специальные лекции в мечетях, где объяснят молящимся как правильно прочитать молитву. Также молебен состоится в Большой Мечети Шейха Заеда в Абу-Даби в присутствии президента.

По данным национального центра метеорологии и сейсмологии, сильные дожди прошли в пришлому году в период с января по март, причем уровень осадков был выше, чем в аналогичный период 2015 года.

Однако в целом в прошлом году в стране наблюдался недостаток дождей по сравнению с 2015 годом.

В этом году в зимние месяцы в ОАЭ стоит преимущественно солнечная и теплая погода.