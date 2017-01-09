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Yahoo! сменит название и генерального директора
Корпорация Yahoo! объявила о смене названия на Altaba. Соответствующая
Как отмечает издание, заявленные изменения вряд ли затронут основной бизнес корпорации, так как переименование связано со сделкой по продаже интернет-сервисов Yahoo! телекоммуникационному оператору Verizon.
Переименование и изменение состава совета директоров коснется той части Yahoo!, которая не была продана, — холдинга, владеющего 15 процентами Alibaba, долей в японском подразделении Yahoo! и другими непрофильными активами.
Изменения вступят в силу после закрытия сделки по продаже части Yahoo!, если она будет успешно завершена.
«Объявленные изменения — переименование Yahoo! в Altaba и уход Майер — касаются только холдинга, — объясняет The Verge. — Эта компания уже не представляет саму Yahoo!; там просто куча акций и непринципиальных патентов. Нет смысла сохранять за ней имя Yahoo! и оставлять у руля Майер, которая сосредоточена на основном продукте».
Verizon объявила о покупке основного бизнеса Yahoo! в июле 2016 года. Сумма сделки должна составить 4,8 миллиарда долларов.
В октябре 2016 года стало
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Гендиректор корпорации Марисса Майер покинет совет директоров корпорации.
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