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Государство в 2017 году еще больше сократит директивное кредитование

10.01.2017 09:31 — Разное | Ежедневник  
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Государство в 2017 году еще больше сократит директивное кредитование

Экономические власти решили выдать лишь 1,9 млрд директивных кредитов -- нынешняя сумма господдержки меньше, чем была в прошлом году.

Соответствующее решение содержится в постановлении Совета Министров №1102 от 29 декабря 2016 года. Согласно документу, государство выдаст 1,9 млрд господдержки в виде кредитов, тогда как в 2016 году лимит был установлен на уровне 28 трлн рублей (то есть 2,8 млрд новыми).

В документе утверждены общие направления и лимиты директивного кредитования госпрограмм и мероприятий и их кредитования банками, а также план финансирования Банком развития на 2017 год.

В том случае, если кредиование будет превышать принятый на 2017 год лимит, оно будет осуществляться без господдержки. Иное может быть установлено законодательными актами.

Таким банкам, как "Беларусбанк", "Белагропромбанк", "БПС-Сбербанк", "Белвнешэкономбанк",  "Приорбанк",  "Паритетбанк" предложили в 2017 году выдавать директивные кредиты, в том числе кредиты на жилье и на строительство объектов в рамках госпрограмм. Правда, с оговоркой "при наличии ресурсов". 

 
 
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Экономические власти решили выдать лишь 1,9 млрд директивных кредитов -- нынешняя сумма господдержки меньше, чем была в прошлом году.

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