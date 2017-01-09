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Государство в 2017 году еще больше сократит директивное кредитование
10.01.2017 09:31 — Разное | Ежедневник
Экономические власти решили выдать лишь 1,9 млрд директивных кредитов -- нынешняя сумма господдержки меньше, чем была в прошлом году.
Соответствующее решение содержится в постановлении Совета Министров №1102 от 29 декабря 2016 года. Согласно документу, государство выдаст 1,9 млрд господдержки в виде кредитов, тогда как в 2016 году лимит был установлен на уровне 28 трлн рублей (то есть 2,8 млрд новыми).
В документе утверждены общие направления и лимиты директивного кредитования госпрограмм и мероприятий и их кредитования банками, а также план финансирования Банком развития на 2017 год.
В том случае, если кредиование будет превышать принятый на 2017 год лимит, оно будет осуществляться без господдержки. Иное может быть установлено законодательными актами.
Таким банкам, как "Беларусбанк", "Белагропромбанк", "БПС-Сбербанк", "Белвнешэкономбанк", "Приорбанк", "Паритетбанк" предложили в 2017 году выдавать директивные кредиты, в том числе кредиты на жилье и на строительство объектов в рамках госпрограмм. Правда, с оговоркой "при наличии ресурсов".
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Экономические власти решили выдать лишь 1,9 млрд директивных кредитов -- нынешняя сумма господдержки меньше, чем была в прошлом году.
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