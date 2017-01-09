МИНСК, 10 янв — Sputnik. Левый поворот с проспекта Победителей на проспект Машерова в Минске запрещен, сообщили Sputnik в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Ранее этот поворот уже закрывали (в июне 2015 года) в связи с необходимостью увеличения пропускной способности перекрестка. Ограничение тогда не касалось общественного транспорта. Затем после перекрытия улицы Клары Цеткин движение в этом направлении было временно разрешено.



© Sputnik / Виктор Толочко Изменения анонсировались ранее: на перекрестке убрали стрелку, разрешающую поворот налево

"ГАИ Минска напоминает, что левый поворот с проспекта Победителей на проспект Машерова в Минске запрещен", — рассказали в Госавтоинспекции.

Собеседники агентства обратили внимание водителей, чтобы те заранее планировали свой маршрут с учетом данной информации.

У водителей теперь есть несколько вариантов, как попасть с проспекта Победителей на проспект Машерова:

можно на перекрестке проехать прямо и развернуться в районе улицы Гвардейской;

можно повернуть направо на проспект Машерова и развернуться там.