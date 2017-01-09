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ГАИ: поворот налево с Победителей на Машерова в Минске снова запрещен
10.01.2017 10:07 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 янв — Sputnik. Левый поворот с проспекта Победителей на проспект Машерова в Минске запрещен, сообщили Sputnik в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
© Sputnik / Виктор Толочко
Изменения анонсировались ранее: на перекрестке убрали стрелку, разрешающую поворот налево
"ГАИ Минска напоминает, что левый поворот с проспекта Победителей на проспект Машерова в Минске запрещен", — рассказали в Госавтоинспекции.
Собеседники агентства обратили внимание водителей, чтобы те заранее планировали свой маршрут с учетом данной информации.
У водителей теперь есть несколько вариантов, как попасть с проспекта Победителей на проспект Машерова:
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Столичная Госавтоинспекция рекомендует водителям заранее планировать маршрут своего движения с учетом данной информации.
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