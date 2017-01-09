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ГАИ: поворот налево с Победителей на Машерова в Минске снова запрещен

10.01.2017 10:07 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 янв — Sputnik. Левый поворот с проспекта Победителей на проспект Машерова в Минске запрещен, сообщили Sputnik в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Ранее этот поворот уже закрывали (в июне 2015 года) в связи с необходимостью увеличения пропускной способности перекрестка. Ограничение тогда не касалось общественного транспорта. Затем после перекрытия улицы Клары Цеткин движение в этом направлении было временно разрешено.

ГАИ: поворот налево с Победителей на Машерова в Минске снова запрещен
© Sputnik / Виктор Толочко
Изменения анонсировались ранее: на перекрестке убрали стрелку, разрешающую поворот налево

"ГАИ Минска напоминает, что левый поворот с проспекта Победителей на проспект Машерова в Минске запрещен", — рассказали в Госавтоинспекции.

Собеседники агентства обратили внимание водителей, чтобы те заранее планировали свой маршрут с учетом данной информации.

У водителей теперь есть несколько вариантов, как попасть с проспекта Победителей на проспект Машерова:

 

  • можно на перекрестке проехать прямо и развернуться в районе улицы Гвардейской;
  • можно повернуть направо на проспект Машерова и развернуться там.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Столичная Госавтоинспекция рекомендует водителям заранее планировать маршрут своего движения с учетом данной информации.

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