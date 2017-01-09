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Кипрский АПОЭЛ расстался с футболистом сборной Беларуси

10.01.2017 10:05 — Разное | Tut.by  
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Кипрский АПОЭЛ в клубном твиттере объявил о расставании с полузащитником футбольной сборной Беларуси Ренаном Брессаном.


Ренан Брессан. Фото: twitter.com/apoelfcofficial

«Благодарим игрока и желаем ему удачи в карьере и личной жизни», — отмечается в сообщении.

Брессан выступал за АПОЭЛ с лета 2016 года, когда перебрался на Кипр из португальского клуба «Риу Аве». Но вскоре в новой команде у него возникли проблемы с игровой практикой, и уже в декабре клуб был не прочь расстаться с футболистом.

В нынешнем сезоне 28-летний Брессан провел 7 матчей в чемпионате Кипра и забил 1 мяч.

Ранее сообщалось, что Брессан ведет переговоры с клубом «Шапекоэнсе», почти все футболисты которого погибли в авиакатастрофе 29 ноября, когда летели в Колумбию на первый матч финала Южноамериканского кубка. Ренан Брессан — уроженец бразильского Тубарана из провинции Санта-Катарина. Из этой же провинции и клуб «Шапекоэнсе».

Затем была информация, что Брессаном интересуется португальский «Шавеш».

Ренан Брессан появился в Беларуси в 2007 году и начинал европейскую карьеру в «Гомеле». С 2010 по 2012 год выступал за БАТЭ. Трехкратный чемпион Беларуси (2010, 2011, 2012), трижды становился лучшим футболистом чемпионата Беларуси (2010, 2011, 2012).

Получив гражданство нашей страны, он сыграл за сборную Беларуси на Олимпиаде-2012, а позже выступал и за национальную команду.

Затем играл в России за «Аланию» (2013), в Казахстане за «Астану» (2014), в Португалии за Риу Аве (2014−2016), на Кипре за АПОЭЛ (с лета 2016-го).

В составе сборной Беларуси провел 24 матча и забил 3 мяча.

Лучший футболист Беларуси 2012 года.

 
Теги: Гомель
 
 
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Получив гражданство нашей страны, он сыграл за сборную Беларуси на Олимпиаде-2012, а позже выступал и за национальную команду.

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