В Псковской области России в ДТП попал автобус с гражданами Беларуси.

Российские СМИ сообщат о том, что инцидент произошел на 251-ом километре трассы Р-23 в Струга-Краснинском районе. В автобусе находилось 54 человека, 41 из которых - дети в возрасте от 3 до 16 лет.

ДТП произошло около 20 часов по минскому времени, в автобус врезался грузовик, который двигался в попутном направлении. В результате аварии небольшие травмы получили пять человек, госпитализация им не понадобилась.

Сообщается также, что дети вместе с сопровождавшими их взрослыми направлялись в Псково-Печерский монастырь.