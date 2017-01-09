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Автобус с гражданами Беларуси попал в ДТП в РФ
В Псковской области России в ДТП попал автобус с гражданами Беларуси.
Российские СМИ сообщат о том, что инцидент произошел на 251-ом километре трассы Р-23 в Струга-Краснинском районе. В автобусе находилось 54 человека, 41 из которых - дети в возрасте от 3 до 16 лет.
ДТП произошло около 20 часов по минскому времени, в автобус врезался грузовик, который двигался в попутном направлении. В результате аварии небольшие травмы получили пять человек, госпитализация им не понадобилась.
Сообщается также, что дети вместе с сопровождавшими их взрослыми направлялись в Псково-Печерский монастырь.
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В Псковской области России в ДТП попал автобус с гражданами Беларуси.
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