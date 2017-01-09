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Автобус с гражданами Беларуси попал в ДТП в РФ

10.01.2017 10:21 — Разное | БДГ  
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В Псковской области России в ДТП попал автобус с гражданами Беларуси. 

Российские СМИ сообщат о том, что инцидент произошел на 251-ом километре трассы Р-23 в Струга-Краснинском районе. В автобусе находилось 54 человека, 41 из которых - дети в возрасте от 3 до 16 лет. 

ДТП произошло около 20 часов по минскому времени, в автобус врезался грузовик, который двигался в попутном направлении. В результате аварии небольшие травмы получили пять человек, госпитализация им не понадобилась. 

Сообщается также, что дети вместе с сопровождавшими их взрослыми направлялись в Псково-Печерский монастырь.

 
 
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В Псковской области России в ДТП попал автобус с гражданами Беларуси. 

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