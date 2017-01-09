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Парламент Венесуэлы отправил президента Мадуро в отставку
10.01.2017 10:05 — Разное | Ежедневник
фото: РИА Новости
Большинство депутатов объявили главу государства в неисполнении обязанностей.
Парламент Венесуэлы проголосовал за отставку президента Николаса Мадуро. Глава государства, как заявили представители национального собрания Венесуэлы, «отказался от своих обязанностей». Как уточняет Reuters, подписание соответствующей резолюции является «символическим шагом».
Как пишет Reuters, это решение парламента вряд ли поможет разрешить правительственный кризис, который сложился после того, как оппозиция получила большинство мест в парламенте на выборах в 2015 году. Она считает Мадуро лично ответственным за глубокий экономический кризис в стране и нехватку товаров первой необходимости. Депутаты неоднократно заявляли о необходимости отстранения президента от власти, в частности предлагали провести референдум по этому вопросу.
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Большинство депутатов объявили главу государства в неисполнении обязанностей.
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