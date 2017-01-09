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Большинство депутатов объявили главу государства в неисполнении обязанностей.

Парламент Венесуэлы проголосовал за отставку президента Николаса Мадуро. Глава государства, как заявили представители национального собрания Венесуэлы, «отказался от своих обязанностей». Как уточняет Reuters, подписание соответствующей резолюции является «символическим шагом».



За это решение, по данным El Nacional, проголосовали 106 парламентариев. Причем участники блока проправительственных депутатов покинули зал еще до начала голосования. Депутаты ссылаются на положение ст.233 Конституции, которая допускает назначение новых выборов президента в случае признания главы государства отсутствующим на посту. Депутаты проправительственной фракции заявили, что парламент не имеет полномочий, чтобы голосовать по этому вопросу.

Как пишет Reuters, это решение парламента вряд ли поможет разрешить правительственный кризис, который сложился после того, как оппозиция получила большинство мест в парламенте на выборах в 2015 году. Она считает Мадуро лично ответственным за глубокий экономический кризис в стране и нехватку товаров первой необходимости. Депутаты неоднократно заявляли о необходимости отстранения президента от власти, в частности предлагали провести референдум по этому вопросу.



В октябре 2016 года парламент на внеочередной сессии принял заявление, в котором обвинил Мадуро в узурпации власти и призвал армию не подчиняться ему. Тогда же парламентарии предприняли попытку объявить импичмент президенту.



​Николас Мадуро в воскресенье, 8 января, объявил о повышении минимальной заработной платы в стране на 50%. Как уточняет Би-би-си, это уже пятое увеличение за последний год. В общей сложности с февраля 2016 года Мадуро поднял минимальную заработную плату в Венесуэле на 322%. При этом, по данным Международного валютного фонда, рост потребительских цен в Венесуэле в 2016 году составил около 500%, а в 2017 году может превысить 1640%.