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Названы пять самых мощных киберармий в мире
Эксперты российской компании Zecurion Analytics составили рейтинг спецподразделений по кибербезопасности, используемых для военных или разведывательных целей,
Возглавляют рейтинг США, направляющие на финансирование своих кибервойск порядка 7 млрд долларов в год. По оценкам экспертов число хакеров, работающих на Пентагон, составляет 9 тысяч человек. Следом за США идет Китай, чьи расходы на содержание армии хакеров в 20 тысяч человек составляют 1,5 млрд долларов.
Следующими по списку идут Великобритания и Южная Корея, а замыкает пятерку Россия. Специалисты Zecurion Analytics оценивают численность российских кибервойск примерно в 1 тыс. человек, на финансирование которых ежегодно может отводиться около $ 300 млн.
Об интенсивности противостояния в киберпространстве говорит напряженность в отношениях США и России. Американцы
По сведениям Financial Times, в 2016 году серверы Еврокомиссии были атакованы 110 раз, что на 20% превышает показатель 2015 года.
Компания Zecurion основана в 2001 году и занимается разработкой программного обеспечения для защиты данных от утечек (DLP). Работает в сфере информационной безопасности на рынках России, СНГ, Европы, США, Японии и Турции.
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Возглавляют рейтинг США, направляющие на финансирование своих кибервойск порядка 7 млрд долларов в год.
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