﻿ Названы пять самых мощных киберармий в мире. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Названы пять самых мощных киберармий в мире

10.01.2017 10:27 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Эксперты российской компании Zecurion Analytics составили рейтинг спецподразделений по кибербезопасности, используемых для военных или разведывательных целей, сообщает «КоммерсантЪ».

Возглавляют рейтинг США, направляющие на финансирование своих кибервойск порядка 7 млрд долларов в год. По оценкам экспертов число хакеров, работающих на Пентагон, составляет 9 тысяч человек. Следом за США идет Китай, чьи расходы на содержание армии хакеров в 20 тысяч человек составляют 1,5 млрд долларов.


Фото:Security Affairs

Следующими по списку идут Великобритания и Южная Корея, а замыкает пятерку Россия. Специалисты Zecurion Analytics оценивают численность российских кибервойск примерно в 1 тыс. человек, на финансирование которых ежегодно может отводиться около $ 300 млн.

Об интенсивности противостояния в киберпространстве говорит напряженность в отношениях США и России. Американцы считают русских хакеров причастными ко взлому сервера национального комитета Демократической партии США и даже ввели санкции в отношении ФСБ, ГРУ и нескольких компаний, которые посчитали причастными к инциденту.

По сведениям Financial Times, в 2016 году серверы Еврокомиссии были атакованы 110 раз, что на 20% превышает показатель 2015 года.

Компания Zecurion основана в 2001 году и занимается разработкой программного обеспечения для защиты данных от утечек (DLP). Работает в сфере информационной безопасности на рынках России, СНГ, Европы, США, Японии и Турции.

Читайте также: Северокорейский iPad показали на съезде хакеров
 

 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Возглавляют рейтинг США, направляющие на финансирование своих кибервойск порядка 7 млрд долларов в год.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Автобус с гражданами Беларуси попал в ДТП в РФ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.01.2017
Белорусская военная газета
10.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика