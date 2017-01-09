Эксперты российской компании Zecurion Analytics составили рейтинг спецподразделений по кибербезопасности, используемых для военных или разведывательных целей, сообщает «КоммерсантЪ».

Возглавляют рейтинг США, направляющие на финансирование своих кибервойск порядка 7 млрд долларов в год. По оценкам экспертов число хакеров, работающих на Пентагон, составляет 9 тысяч человек. Следом за США идет Китай, чьи расходы на содержание армии хакеров в 20 тысяч человек составляют 1,5 млрд долларов.



Фото:Security Affairs

Следующими по списку идут Великобритания и Южная Корея, а замыкает пятерку Россия. Специалисты Zecurion Analytics оценивают численность российских кибервойск примерно в 1 тыс. человек, на финансирование которых ежегодно может отводиться около $ 300 млн.

Об интенсивности противостояния в киберпространстве говорит напряженность в отношениях США и России. Американцы считают русских хакеров причастными ко взлому сервера национального комитета Демократической партии США и даже ввели санкции в отношении ФСБ, ГРУ и нескольких компаний, которые посчитали причастными к инциденту.

По сведениям Financial Times, в 2016 году серверы Еврокомиссии были атакованы 110 раз, что на 20% превышает показатель 2015 года.

Компания Zecurion основана в 2001 году и занимается разработкой программного обеспечения для защиты данных от утечек (DLP). Работает в сфере информационной безопасности на рынках России, СНГ, Европы, США, Японии и Турции.

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