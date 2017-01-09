﻿﻿ Постановление о строительстве жилья - 2017: без госзаказа, спутников и дешевых кредитов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Постановление о строительстве жилья - 2017: без госзаказа, спутников и дешевых кредитов

10.01.2017 11:06 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В начале каждого года правительство публикует постановление «О мерах по выполнению заданий по строительству жилых домов» на ближайший год и прогнозы по финансированию строек на последующий. В этом году у постановления номер 1113, датировано оно 29 декабря 2016-го. Главный вывод, который можно сделать, изучив цифры постановления: правительство рассчитывает, что граждане достанут сбережения и вложат их в жилые метры. А те, кто не израсходует «заначки» в этом году, обязательно сделает это в следующем.

Сколько будет построено в 2017 жилья?

Запланировано 3,5 миллионов квадратных метров жилья по всей стране. Планы по строительству сокращены практически везде, и только в Минской области — несущественно.


В Минске должны построить 644 тысячи квадратных метров жилья (9,2 тысячи квартир) — это примерно на треть меньше, чем город строил в 2010—2014 годы.

Из этих объемов с господдержкой (с льготными кредитами и субсидиями) построят только десятую часть — 67,28 тысячи квадратных метров. Из них 45,25 тысячи квадратных метров — для многодетных.

По госзаказу (это когда нуждающиеся граждане получают одновременно и квартиру и кредит на нее) строить страна в 2017-м передумала. Только в Гомельской области построят один такой небольшой дом.

Сколько построят арендного жилья?

Одно время гражданам говорили: арендное жилье — прекрасная альтернатива собственности. Но в Минске в 2017-м, судя по таблице, введут один новый арендный дом.


Строить жилье в спутниках Минска не будут

Вот так выглядит таблица по строительству жилья в городах-спутниках.


Ни Руденска, ни Фаниполя, ни Смолевичей — спутников столицы — в ней нет. Есть только спутники Бреста и Гродно.

За чей счет будет вестись строительство жилья?

Судя по цифрам постановления правительства — в основном за счет средств населения.

Предполагается, что всего в строительство жилья в 2017 году будет вложено 3 миллиарда 704 миллиона рублей. Из них 2 миллиарда 859 миллиона рублей — средства населения.

439 миллионов — средства организаций и 245,3 миллиона — кредитные ресурсы банков, причем 218,3 млн из них — льготные.

30 миллионов рублей Белагропромбанк и Беларусбанк должны будут раздать в 2017-м нуждающимся под пониженную ставку — ставку, сниженную на 50% от ставки рефинансирования. Напомним, в 2016-м такие кредиты тоже раздавались — население размело их за считанные дни. Но в 2017-м половину этой суммы банки должны отдать не просто нуждающимся, а очередникам из категории ветеранов боевых действий на территории других государств.

2018-й

По предварительным планам правительства в 2018-м будут строить не меньше, а то и на четверть больше, чем в 2017-м. В Минске запланировано построить (реконструировать) 826 тысяч квадратных метров. В Минской области — 1208 тысяч. Причем как минимум на 80% — за счет сбережений населения.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
Ссылка на источник 20
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правительство рассчитывает, что граждане в этом году достанут из заначек и вложат в жилье 1,5 миллиарда долларов.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Автобус Ecolines застрял возле Орши. Помощь пришла через шесть часов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.01.2017
Белорусская военная газета
10.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика