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Постановление о строительстве жилья - 2017: без госзаказа, спутников и дешевых кредитов
В начале каждого года правительство публикует постановление «О мерах по выполнению заданий по строительству жилых домов» на ближайший год и прогнозы по финансированию строек на последующий. В этом году у
Сколько будет построено в 2017 жилья?
Запланировано 3,5 миллионов квадратных метров жилья по всей стране. Планы по строительству сокращены практически везде, и только в Минской области — несущественно.
В Минске должны построить 644 тысячи квадратных метров жилья (9,2 тысячи квартир) — это примерно на треть меньше, чем город строил в 2010—2014 годы.
Из этих объемов с господдержкой (с льготными кредитами и субсидиями) построят только десятую часть — 67,28 тысячи квадратных метров. Из них 45,25 тысячи квадратных метров — для многодетных.
По госзаказу (это когда нуждающиеся граждане получают одновременно и квартиру и кредит на нее) строить страна в 2017-м передумала. Только в Гомельской области построят один такой небольшой дом.
Сколько построят арендного жилья?
Одно время гражданам говорили: арендное жилье — прекрасная альтернатива собственности. Но в Минске в 2017-м, судя по таблице, введут один новый арендный дом.
Строить жилье в спутниках Минска не будут
Вот так выглядит таблица по строительству жилья в городах-спутниках.
Ни Руденска, ни Фаниполя, ни Смолевичей — спутников столицы — в ней нет. Есть только спутники Бреста и Гродно.
За чей счет будет вестись строительство жилья?
Судя по цифрам постановления правительства — в основном за счет средств населения.
Предполагается, что всего в строительство жилья в 2017 году будет вложено 3 миллиарда 704 миллиона рублей. Из них 2 миллиарда 859 миллиона рублей — средства населения.
439 миллионов — средства организаций и 245,3 миллиона — кредитные ресурсы банков, причем 218,3 млн из них — льготные.
30 миллионов рублей Белагропромбанк и Беларусбанк должны будут раздать в 2017-м нуждающимся под пониженную ставку — ставку, сниженную на 50% от ставки рефинансирования. Напомним, в 2016-м такие кредиты тоже раздавались — население
2018-й
По предварительным планам правительства в 2018-м будут строить не меньше, а то и на четверть больше, чем в 2017-м. В Минске запланировано построить (реконструировать) 826 тысяч квадратных метров. В Минской области — 1208 тысяч. Причем как минимум на 80% — за счет сбережений населения.
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Правительство рассчитывает, что граждане в этом году достанут из заначек и вложат в жилье 1,5 миллиарда долларов.
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