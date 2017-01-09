Об инциденте, произошедшем 8 января с пассажирами автобуса рейса Москва — Минск, который осуществляла фирма Ecolines, сообщила AUTO.TUT.BY минчанка Надежда: всю ночь люди ехали в неотапливаемом автобусе с нерабочим туалетом, а в 6.00 он и вовсе сломался. Пересадили пассажиров в другой транспорт только спустя 6 часов ожидания при 30-градусном морозе.





— В 22.30, 7 января, я выехала из Москвы на автобусе Ecolines. Я и раньше часто ездила на транспорте этой фирмы, и все было в порядке. В Минск я должна была приехать в 8.00 на следующий день, — рассказала Надежда. — При посадке мне показалось, что автобус какой-то холодный, даже окна были обледеневшими. И чем дольше мы ехали, тем холоднее в нем становилось. Пришлось спать в пальто и под шерстяным пледом, но все равно было холодно. К тому же оказалось, что туалет в автобусе не работал. А в 6.00 где-то возле Орши наш автобус вообще сломался.

Что произошло с транспортом — пассажирам было неизвестно, об этом их не информировали.

— Еще в первый час, когда заглох автобус, я подошла к проводнице и спросила: может быть, надо вызвать МЧС? На что она ответила: «Ничего не знаю, водителям виднее».

Три часа водители безуспешно пытались завести автобус. Потом девушка услышала разговор водителя и проводницы, что через час за нами приедет другой автобус.

— За это время пассажиры, которых был почти полный автобус, очень замерзли. Среди пассажиров были дети и пожилые люди. Все терпели и не требовали объяснений. Потом куда-то ушла проводница. Узнать, когда за нами приедет исправный автобус, было не у кого. На тот момент час, через который должны были нас пересадить на новый автобус, уже прошел.





От еще одного пассажира Надежда узнала, что недалеко, метрах в 150, находится заправка с кафе, в котором можно согреться.

— Из-за леса этой заправки не было видно. Маленькой группой мы пошли в сторону АЗС, зашли туда одними из первых среди всех пассажиров автобуса. Смотрим: а там сидит наша проводница и пьет что-то горячее!

Все оставшееся время люди сидели в кафе, а исправный автобус приехал за пассажирами только в 12.00. Около 15.00 (с задержкой в 7 часов) людей доставили в Минск.

— В тот же день я написала претензию на Ecolines с требованием вернуть деньги за билет, так как услугу мне предоставили некачественно. Кроме того, я заболела: лежу с температурой и кашляю.



Жалобу Надежда написала сразу же по приезде в Минск

Почему такая ситуация сложилась на рейсе Москва — Минск, AUTO.TUT.BY узнал у Павла Куценко, руководителя Ecolines в Беларуси.

— О этом случае я знаю. Но это не наша вина — автобус был исправен, в баке замерзло дизельное топливо «Арктика», которое было залито в Беларуси. В автобусе есть климат-контроль, он работал на максимальном уровне. Но в районе Орши было -27,50С, и никакое топливо не могло его выдержать. Экипаж пытался устранить неисправность самостоятельно, но когда стало понятно, что это невозможно, они вызвали другой автобус из Минска.

Павел Куценко сообщил о том, что рядом есть АЗС с кафе, проводница оповещала всех пассажиров — часть из них ушла в кафе.

— Но четыре человека категорически отказались выходить из автобуса, вероятно, эта девушка (Надежда. — Прим. AUTO.TUT.BY) и была в числе этой четверки. Что касается туалета, да, он был закрыт. Ведь мы их заправляем водой, а она замерзает, не спасают добавки и размораживатели. Но в пути мы делаем санитарные остановки.

Руководитель сообщил, что у сотрудников Ecolines есть определенный план действия в чрезвычайных ситуациях — автобус едет до определенного, максимально возможного момента, потом мы вызываем МЧС.

— Рейс Москва — Минск — это исключительный случай. Сейчас все работает. Никакого ужаса не было, все пассажиры довольны. Претензии написала только одна девушка, ее жалоба разбирается.