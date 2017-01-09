10 января 2017 года начинается голосование открытого публичного конкурса «Триумф. Героям спорта», в котором могут принять участие все активные болельщики. Любой интересующийся спортом человек может выбрать своих фаворитов в четырех номинациях по итогам двух последних лет и отдать за него голос на специальной странице для голосования.



Сборная Беларуси на открытии Олимпиады-2016 в Рио. Reuters

Участникам голосования предстоит непростой выбор среди восьми претендентов на статуэтку «Триумф» в следующих номинациях: «Лучшая команда», «Лучший тренер», «Лучший спортсмен» и «Лучшая спортсменка».

Как и в 2015 году, у болельщиков будет возможность проголосовать онлайн. Это можно сделать на специальной странице конкурса — www.triumph.by . Также будет доступна и форма голосования с использованием бумажного бюллетеня, который можно скачать на сайтах организаторов ( Белтелерадиокомпании , Президентского спортивного клуба , Министерства спорта и туризма , Национального олимпийского комитета ) и отправить по указанным в нем адресам.

Голосование любителей спорта продлится до 31 января 2017 года включительно. Затем будут подведены итоги голосования болельщиков, а жюри конкурса определит лауреатов еще в четырех номинациях: «Результат года», «Прорыв года», «Самый яркий спортивный момент» и «За волю к победе».

Интрига конкурса разрешится в конце февраля на торжественной церемонии награждения победителей конкурса «Триумф. Героям спорта». Трансляцию церемонии будут вести телеканалы «Беларусь 1» и международный спутниковый «Беларусь 24».

«Триумф. Героям спорта» является пятым подобным проектом. Ранее конкурсы проводились в 2007, 2008, 2010, 2012 и 2014 годах. В 2008 году организаторы приняли решение сделать конкурс традиционным и реализовывать проект раз в два года, подводя итоги олимпийского сезона. С 2016 года стали учитываться результаты двух последних лет. Таким образом охватывается весь период выступлений белорусских спортсменов и все их достижения не остаются незамеченными.