﻿﻿ "Триумф. Героям спорта": началось голосование за лучших спортсменов Беларуси. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

"Триумф. Героям спорта": началось голосование за лучших спортсменов Беларуси

10.01.2017 11:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

10 января 2017 года начинается голосование открытого публичного конкурса «Триумф. Героям спорта», в котором могут принять участие все активные болельщики. Любой интересующийся спортом человек может выбрать своих фаворитов в четырех номинациях по итогам двух последних лет и отдать за него голос на специальной странице для голосования.


Сборная Беларуси на открытии Олимпиады-2016 в Рио. Reuters

Участникам голосования предстоит непростой выбор среди восьми претендентов на статуэтку «Триумф» в следующих номинациях: «Лучшая команда», «Лучший тренер», «Лучший спортсмен» и «Лучшая спортсменка».

Как и в 2015 году, у болельщиков будет возможность проголосовать онлайн. Это можно сделать на специальной странице конкурса — www.triumph.by. Также будет доступна и форма голосования с использованием бумажного бюллетеня, который можно скачать на сайтах организаторов (Белтелерадиокомпании, Президентского спортивного клуба, Министерства спорта и туризма, Национального олимпийского комитета) и отправить по указанным в нем адресам.

Голосование любителей спорта продлится до 31 января 2017 года включительно. Затем будут подведены итоги голосования болельщиков, а жюри конкурса определит лауреатов еще в четырех номинациях: «Результат года», «Прорыв года», «Самый яркий спортивный момент» и «За волю к победе».

Интрига конкурса разрешится в конце февраля на торжественной церемонии награждения победителей конкурса «Триумф. Героям спорта». Трансляцию церемонии будут вести телеканалы «Беларусь 1» и международный спутниковый «Беларусь 24».

«Триумф. Героям спорта» является пятым подобным проектом. Ранее конкурсы проводились в 2007, 2008, 2010, 2012 и 2014 годах. В 2008 году организаторы приняли решение сделать конкурс традиционным и реализовывать проект раз в два года, подводя итоги олимпийского сезона. С 2016 года стали учитываться результаты двух последних лет. Таким образом охватывается весь период выступлений белорусских спортсменов и все их достижения не остаются незамеченными.

 
 
Ссылка на источник 17
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
10 января 2017 года начинается голосование открытого публичного конкурса "Триумф. Героям спорта", в котором могут принять участие все активные болельщики.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Государства расширяют свои кибервойска
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.01.2017
Белорусская военная газета
10.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика