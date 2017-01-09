﻿ В Буэнос-Айресе сломали памятник форварду "Барселоны" и сборной Аргентины Месси. 21.by
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В Буэнос-Айресе сломали памятник форварду "Барселоны" и сборной Аргентины Месси

10.01.2017 11:12 — Разное | Tut.by  
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В Буэнос-Айресе неизвестные злоумышленники повредили памятник нападающему «Барселоны» и сборной Аргентины Лионелю Месси, пишет Mundo Deportivo.


Фото: Mundo Deportivo

Статуя была разбита на две части. На постаменте остался только нижний фрагмент памятника форварду.

Власти города обещают восстановить статую футболиста в ближайшее время.

 
 
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