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В Буэнос-Айресе сломали памятник форварду "Барселоны" и сборной Аргентины Месси
В Буэнос-Айресе неизвестные злоумышленники повредили памятник нападающему «Барселоны» и сборной Аргентины Лионелю Месси, пишет Mundo Deportivo.
Статуя была разбита на две части. На постаменте остался только нижний фрагмент памятника форварду.
Власти города обещают восстановить статую футболиста в ближайшее время.
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Статуя была разбита на две части.
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