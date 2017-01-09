Канадский нападающий минского «Динамо» Роб Клинкхаммер, получивший травму во встрече с череповецкой «Северсталью», внесен в список травмированных до 5 февраля.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Клинкхаммер пришел в «Динамо» летом 2016 года и сразу же стал одним из ведущих игроков команды. В 39 играх за «зубров» 30-летний канадец набрал 30 (16+14) очков и 63 минуты штрафа при показателе полезности «+3». Роб также является самым жестким хоккеистом команды: в этом сезоне он провел уже 83 силовых приема.