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Один из лидеров минского "Динамо" пропустит месяц из-за травмы
Канадский нападающий минского «Динамо» Роб Клинкхаммер, получивший травму во встрече с череповецкой «Северсталью», внесен в список травмированных до 5 февраля.
Клинкхаммер пришел в «Динамо» летом 2016 года и сразу же стал одним из ведущих игроков команды. В 39 играх за «зубров» 30-летний канадец набрал 30 (16+14) очков и 63 минуты штрафа при показателе полезности «+3». Роб также является самым жестким хоккеистом команды: в этом сезоне он провел уже 83 силовых приема.
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Канадский нападающий минского "Динамо" Роб Клинкхаммер, получивший травму во встрече с череповецкой "Северсталью", внесен в список травмированных до 5 февраля.
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