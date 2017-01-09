Трехкратный чемпион мира по биатлону Вадим Сашурин поделился мнением о возвращении Дарьи Домрачевой после полуторагодичного перерыва, связанного с перенесенным мононуклеозом и декретным отпуском.



Вадим Сашурин. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— За возвращением Домрачевой следил, но пока анализировать нечего. Она только начала выступать и нет особого смысла разбирать каждое ее движение.

Сейчас в Кубке мира у женщин есть четыре-пять человек, которые впечатляют скоростью. Уважение вызывают немки, они очень техничные, особенно Дальмайер. На стрельбе выделяется чешка Коукалова, умеет откладывать выстрел. А вот Мякяряйнен, такое чувство, над стрельбой работает в два раза меньше, чем над скоростью.

Маловероятно, что в текущем сезоне Домрачева впишется в эту компанию. В следующем году будет сражаться на более высоком уровне. Одно «но» — после перерыва всегда всплывают подводные камни: то со скорострельностью не получается, то с точностью не так, как хотелось бы. Определенное забывание происходит на уровне мелких ощущений, их надо освежить. Думаю, этот сезон она пройдет на уровне попаданий в первые 15−20 мест. Все же речь о победах и подиумах пока не идет. Сомневаюсь, что на чемпионате мира у нее есть медальные шансы.

Я понимаю желание Даши не терять связь с высоким спортивным уровнем. Этим и можно объяснить ее быстрое возвращение. Чем больше пауза, тем сложнее снова стать в строй. Когда долго находишься в одной среде, знаешь, что делать и как, у тебя большой опыт и много знаний, тяжело отказаться от такого образа жизни. У меня тоже была мечта бегать до сорока лет. Это все хорошо, но надо найти силы уйти из спорта пораньше и успеть реализоваться где-то еще, — сказал Сашурин.

На первом после возвращения официальном старте, на этапе Кубка мира в Оберхофе, Дарья Домрачева заняла 37-е место в спринте и 34-е — в гонке преследования .



Фото: Фото: Андрей Аносов / CБР

5-й этап Кубка мира по биатлону пройдет 11−15 января в германском Рупольдинге.

11 января — эстафета (мужчины)

12 января — эстафета (женщины)

13 января — спринт (мужчины)

14 января — спринт (женщины)

15 января — гонка преследования (мужчины)

15 января — гонка преследования (женщины).

Чемпионат мира-2017 пройдет в австрийском Хохфильцене 9−19 февраля.