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Байкеру, сбившему гаишника, приговор оставили без изменений - 5 лет колонии, аппелляции отклонены
В Минском городском суде сегодня состоялось слушание по кассационной жалобе по делу байкера, по вине которого в апреле прошлого года произошло ДТП, в котором пострадал инспектор ГАИ. Приговор, вынесенный ранее, — 5 лет лишения свободы, лишение права управлять транспортным средством в течение 5 лет и штраф 15 тысяч долларов — суд оставил без изменения.
В суде присутствовали только родственники обвиняемого байкера Сергея Шевцова. Сторону потерпевшего представляла только адвокат. На данный момент потерпевший проходит лечение — в больнице и дома. Подсудимый находится в СИЗО в Жодино.
Во время рассмотрения кассационной жалобы в Минском городском суде по делу байкера, которого обвинили в том, что он сбил инспектора ГАИ, сторона защиты предоставила два ходатайства. Одно из них касалось приобщения к делу свидетельства эксперта о том, что байком в момент аварии управляло два человека — мотоциклист и инспектор ГАИ. Второе ходатайство касалось жалобы осужденного мотоциклиста, однако по невыясненным причинам документ не был доставлен в суд в установленном порядке — за три дня до заседания. Оба ходатайства суд отклонил.
Сторона защиты также указала, что суд должен взыскать возмещение морального вреда в пользу потерпевшего инспектора ГАИ солидарно как с байкера, так и владельца автомобиля, под который в момент аварии попал сотрудник Госавтоинспекции. Однако эти замечания суд не учел.
— Мы считаем, что нашего племянника Сергея Шевцова оговорили и не рассмотрели дело в должной мере справедливо, приговор несправедливый, — сказала после суда тетя обвиняемого Сергея Шевцова Оксана. — Сергей держится хорошо, он находится в СИЗО в Жодино, учит язык, он умный парень. То, в чем его обвинили, несправедливо, он не собирался никуда убегать от инспектора, он что, дурак ехать через восьмиполосный проспект? Приговор несправедливый.
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Суд отклонил все ходатайства, поданные стороной защиты.
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