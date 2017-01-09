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Байкеру, сбившему гаишника, приговор оставили без изменений - 5 лет колонии, аппелляции отклонены

10.01.2017 11:19 — Разное | Tut.by  
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В Минском городском суде сегодня состоялось слушание по кассационной жалобе по делу байкера, по вине которого в апреле прошлого года произошло ДТП, в котором пострадал инспектор ГАИ. Приговор, вынесенный ранее, — 5 лет лишения свободы, лишение права управлять транспортным средством в течение 5 лет и штраф 15 тысяч долларов — суд оставил без изменения.


Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

В суде присутствовали только родственники обвиняемого байкера Сергея Шевцова. Сторону потерпевшего представляла только адвокат. На данный момент потерпевший проходит лечение — в больнице и дома. Подсудимый находится в СИЗО в Жодино.

Во время рассмотрения кассационной жалобы в Минском городском суде по делу байкера, которого обвинили в том, что он сбил инспектора ГАИ, сторона защиты предоставила два ходатайства. Одно из них касалось приобщения к делу свидетельства эксперта о том, что байком в момент аварии управляло два человека — мотоциклист и инспектор ГАИ. Второе ходатайство касалось жалобы осужденного мотоциклиста, однако по невыясненным причинам документ не был доставлен в суд в установленном порядке — за три дня до заседания. Оба ходатайства суд отклонил.

Сторона защиты также указала, что суд должен взыскать возмещение морального вреда в пользу потерпевшего инспектора ГАИ солидарно как с байкера, так и владельца автомобиля, под который в момент аварии попал сотрудник Госавтоинспекции. Однако эти замечания суд не учел.

— Мы считаем, что нашего племянника Сергея Шевцова оговорили и не рассмотрели дело в должной мере справедливо, приговор несправедливый, — сказала после суда тетя обвиняемого Сергея Шевцова Оксана. —  Сергей держится хорошо, он находится в СИЗО в Жодино, учит язык, он умный парень. То, в чем его обвинили, несправедливо, он не собирался никуда убегать от инспектора, он что, дурак ехать через восьмиполосный проспект? Приговор несправедливый.

Напомним, трагедия произошла в центре Минска 18 апреля. По данным следствия, водитель мотоцикла Suzuki Bandit выехал на трамвайные пути на запрещающий сигнал светофора, чем фактически блокировал движение общественного транспорта. Сотрудник ГАИ, исполняя свои служебные обязанности, отреагировал на данный факт нарушения ПДД, в том числе приняв во внимание отсутствие регистрационного знака на мотоцикле. Пытаясь скрыться, мотоциклист увлек за собой инспектора на проезжую часть, где на них был совершен наезд автомобилем инкассаторской службы.

В результате ДТП сотруднику милиции были причинены тяжкие телесные повреждения. Мужчина перенес несколько операций, в том числе трепанацию черепа. В течение полутора месяцев он находился в состоянии комы.

На основании собранных доказательств мотоциклисту предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 363 (Сопротивление сотруднику милиции) и ч. 2 ст. 317 (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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