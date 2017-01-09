﻿ Экс-руководитель агрокомбината «Скидельский» обвиняется в коррупции. 21.by
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Экс-руководитель агрокомбината «Скидельский» обвиняется в коррупции

10.01.2017 11:31 — Разное | БДГ  
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Расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора агрокомбината «Скидельский» завершено, заявил официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.

По данным следствия, 2013 году на тот момент гендиректор агрокомбината совершил две сделки с предприятиями Брестской области на сумму около 9,5 млрд рублей. При этом, на самом деле покупка стоила чуть более 1,5 млрд рублей.

В следующем году, добавили в Следственном комитете, с подачи руководителя агрокомбинат взял на себя обязательства по выплате долга двух предприятий на общую сумму свыше 1,3 млрд, сообщает БелТА.

Экс-руководитель «Скидельского» обвиняется в превышении служебных полномочий из корыстных и личных интересов, которые повлекли за собой тяжкие последствия. Он находится под стражей, имущество арестовано.

 
 
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Расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора агрокомбината «Скидельский» завершено, заявил официальный представитель УСК по...

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