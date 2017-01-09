Инцидент произошел накануне у острова Квинсленд около Большого барьерного рифа у берегов Австралии. Мужчина вместе с группой других дайверов занимался подводной охотой, в какой-то момент он отплыл о своих напарников. В это время на него набросилась акула. Во время атаки дайвер выстрелить гарпуном в рот акуле и отплыть от нее.

Тупорылая акула считается одной из самых опасных в водном мире. Хищник прекрасно чувствует себя как в соленой, так и в пресной воде.