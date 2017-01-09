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Тупорылая акула напала на дайвера с гарпуном
10.01.2017 11:55 — Разное | Sputnik Беларусь
Инцидент произошел накануне у острова Квинсленд около Большого барьерного рифа у берегов Австралии. Мужчина вместе с группой других дайверов занимался подводной охотой, в какой-то момент он отплыл о своих напарников. В это время на него набросилась акула. Во время атаки дайвер выстрелить гарпуном в рот акуле и отплыть от нее.
Тупорылая акула считается одной из самых опасных в водном мире. Хищник прекрасно чувствует себя как в соленой, так и в пресной воде.
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Австралийский дайвер заснял на видео нападение на него тупорылой акулы. Во время атаки мужчина успел выстрелить в рот хищнику.
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