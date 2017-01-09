Могилевская область обладает необходимым потенциалом для выхода к концу 2017 года на среднюю заработную плату в 500 долларов в эквиваленте. Об этом заявил заместитель председателя облисполкома Виктор Некрашевич.





На выполнение данной задачи по улучшению благосостояния жителей нацелены основные прогнозные показатели социально-экономического развития региона на 2017 год. Прежде всего их выполнение будет способствовать развитию экономики области, а соответственно и росту заработной платы.

— Анализ работы экономики за январь-ноябрь текущего года позволяет сделать выводы, что уже сегодня более 60% субъектов хозяйствования могли бы поднять заработную плату своим сотрудникам. У них наблюдается устойчивая тенденция роста выручки и производительности труда. Мы надеемся, что по данным показателям мы будем прирастать и в текущем году, что позволит среднюю зарплату в 500 долларов именно заработать, — выразил уверенность Виктор Некрашевич.

По итогам работы за январь-ноябрь 2016 года средняя заработная плата по области составила 303,3 доллара в эквиваленте, а по итогам ноября — уже 317 долларов. По уровню средней заработной платы Могилевская область находится на 4-м месте среди регионов страны.