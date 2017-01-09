﻿ Облисполком: у Могилевщины есть потенциал для выхода в 2017 году на зарплату в 500 долларов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Облисполком: у Могилевщины есть потенциал для выхода в 2017 году на зарплату в 500 долларов

10.01.2017 11:54 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Могилевская область обладает необходимым потенциалом для выхода к концу 2017 года на среднюю заработную плату в 500 долларов в эквиваленте. Об этом заявил заместитель председателя облисполкома Виктор Некрашевич.


На выполнение данной задачи по улучшению благосостояния жителей нацелены основные прогнозные показатели социально-экономического развития региона на 2017 год. Прежде всего их выполнение будет способствовать развитию экономики области, а соответственно и росту заработной платы.

— Анализ работы экономики за январь-ноябрь текущего года позволяет сделать выводы, что уже сегодня более 60% субъектов хозяйствования могли бы поднять заработную плату своим сотрудникам. У них наблюдается устойчивая тенденция роста выручки и производительности труда. Мы надеемся, что по данным показателям мы будем прирастать и в текущем году, что позволит среднюю зарплату в 500 долларов именно заработать, — выразил уверенность Виктор Некрашевич.

По итогам работы за январь-ноябрь 2016 года средняя заработная плата по области составила 303,3 доллара в эквиваленте, а по итогам ноября — уже 317 долларов. По уровню средней заработной платы Могилевская область находится на 4-м месте среди регионов страны.

 
 
Ссылка на источник 54
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За январь-ноябрь 2016 года средняя заработная плата по области составила 303,3 доллара в эквиваленте.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Разработка белорусов попала в топ-10 на американской выставке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.01.2017
Белорусская военная газета
10.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика