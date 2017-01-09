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Разработка белорусов попала в топ-10 на американской выставке

10.01.2017 11:51 — Разное | Tut.by  
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Британский стартап с белорусскими корнями Kino-Mo попал в десятку «самых странных и удивительных» гаджетов на выставке CES 2017. Рейтинг составило американское издание USA Today.


Фото: Сергей Балай, TUT.BY

«Kino-Mo зацепил меня с первого взгляда, его плавающим трехмерным „голографическим“ Пикачу, — написала обозреватель издания Дженифер Джолли. — <…> Невероятно красочные и реалистичные изображения всего — от фаст-фуда до известного предпринимателя Марка Кьюбана — заставило нас поверить, что голограммы, наконец, здесь! Хотя технически это не настоящая голограмма, эти трехмерные визуальные эффекты плавают и парят в воздухе так же, как реальная вещь, используя запатентованное сочетание скоростных вентиляторов, магнитов, светодиодов и проекторов».

Ежегодная выставка потребительской электроники Consumer Electronics Show (CES) проходит в Лас-Вегасе. На ней представлены более 20 тысяч гаджетов со всего мира.

Напомним, компания Kino-Mo основана уроженцами Бреста Кириллом Чикеюком и Артемом Ставенко. Судя по видео с выставки, в павильоне собралось множество любопытных.

Проект предлагает «голограммы» для показа рекламы. Картинка возникает благодаря четырем вращающимся лопастям со световыми элементами, запрограммированными определенным образом. Из-за инерции человеческого зрения, когда лопасти крутятся, картинка кажется полупрозрачной и трехмерной.

>>> «Аналогов нет». Как работает дисплей Kino-mo, с которым белорусы выиграли конкурс Ричарда Брэнсона

 
Теги: Брест
 
 
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Британский стартап с белорусскими корнями Kino-Mo попал в десятку "самых странных и удивительных" гаджетов на выставке CES.

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