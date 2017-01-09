В ТРЦ «Арена-Сити» на проспекте Победителей закрыли подземный отапливаемый паркинг и открыли три верхних холодных уровня. Об этом сообщила читательница AUTO.TUT.BY. Информацию подтвердили в администрации торгового центра. Мы узнали, почему это произошло.



Фото: Инга Шкелер, AUTO.TUT.BY

— В пятницу, 6 января, когда морозы только начинались, моя машина завелась еле-еле. А я планировала поездку в магазин, ведь впереди были выходные. Подумала: поеду в «Арена-Сити» и убью сразу двух зайцев — продукты куплю, и машина погреется в подземном гараже, — рассказала минчанка Ольга. — Но, приехав туда, оказалось, что паркинг на нижних двух уровнях закрыт, никаких объявлений на воротах не висит, только красные крестики над ними горят — мол, нет мест. И очередь из машин перед въездом огромная. Зато открыли три верхних уровня парковки, которые летом, в жару, всегда закрыты. Попасть с верхних этажей в ТРЦ можно только с 3-го уровня парковки. Когда планируется закупка продуктов, конечно, неудобно все пакеты тащить в руках до машины по лестнице, ведь с корзиной туда не заедешь. Такое впечатление, что это специально нижний уровень закрыли на период холодов — чтобы туда не загоняли машины отогревать, а в итоге нормальным покупателям очень неудобно.



Сейчас на въездных воротах паркинга повесили объявление. Фото: vk.com/Взаимопомощь на дорогах

В ТРЦ «Арена-Сити» AUTO.TUT.BY сообщили, что нижние этажи паркинга работают, но они заполнены, поэтому въезд туда ограничили.

— Мы не разделяем наших посетителей на тех, кто приезжает отогреваться, и тех, кто приезжает за покупками — въезд открыт для всех. Сейчас наша бесплатная подземная парковка полностью занята машинами. Для того чтобы не было концентрации выхлопных газов, не создавалась аварийная ситуация, не было заторов на въездах и выездах, мы и закрыли парковку. Выехать оттуда может каждый, а въезд заработает тогда, когда будет достаточное количество свободных мест, — пояснила управляющая ТРЦ «Арена-Сити» Наталья Мирончик. — Аналогичная ситуация была и прошлой зимой, тогда нижние этажи паркинга мы тоже закрывали. Сейчас посетители могут парковаться на трех верхних уровнях паркинга — там достаточное количество мест. В ТРЦ везде развешены объявления, информирующие о том, какие въезды и выезды на паркинге функционируют.