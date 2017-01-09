|
Маршрутка со школьниками, едущими в "Зубренок", попала в ДТП
10.01.2017 11:59 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 янв – Sputnik. Маршрутное такси, в котором находились шесть школьников из города Иваново Брестской области, попала в аварию на автодороге М-1, сообщила газета "
По информации издания, авария произошла в Минской области на трассе "Брест — Минск — граница Российской Федерации" вблизи райцентра Столбцы.
По словам начальника управления образования Брестского облисполкома Юрия Просмыцкого, в микроавтобусе, кроме других пассажиров, находились шесть несовершеннолетних – учащихся школ Иваново. Дети в сопровождении педагога ехали в Национальный детский образовательно-оздоровительный центр "Зубренок".
Как пишет издание, в результате ДТП дети и учитель получили травмы. Сообщается, что жизни школьников ничего не угрожает, а преподаватель госпитализирован.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дети получили незначительные травмы, сопровождавший их учитель был госпитализирован.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии