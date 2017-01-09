﻿ Маршрутка со школьниками, едущими в "Зубренок", попала в ДТП. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Маршрутка со школьниками, едущими в "Зубренок", попала в ДТП

10.01.2017 11:59 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 10 янв – Sputnik. Маршрутное такси, в котором находились шесть школьников из города Иваново Брестской области, попала в аварию на автодороге М-1, сообщила газета "Заря".

Маршрутка со школьниками, едущими в "Зубренок", попала в ДТП
© Фото: МЧС Северо-Запад
Автобус с белорусскими детьми попал в ДТП под Псковом

По информации издания, авария произошла в Минской области на трассе "Брест — Минск — граница Российской Федерации" вблизи райцентра Столбцы. 

По словам начальника управления образования Брестского облисполкома Юрия Просмыцкого, в микроавтобусе, кроме других пассажиров, находились шесть несовершеннолетних – учащихся школ Иваново. Дети в сопровождении педагога ехали в Национальный детский образовательно-оздоровительный центр "Зубренок".

Как пишет издание, в результате ДТП дети и учитель получили травмы. Сообщается, что жизни школьников ничего не угрожает, а преподаватель госпитализирован.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дети получили незначительные травмы, сопровождавший их учитель был госпитализирован.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Тупорылая акула напала на дайвера с гарпуном
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.01.2017
Белорусская военная газета
10.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика