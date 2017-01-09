В Борисове 22-летний парень за ночь разбил стекла шести автомобилей. Об этом сообщили в УВД Миноблисполкома.

Инцидент произошел в ночь на 19 декабря. Безработный молодой человек совершил серию краж из автомобилей во дворах домов на улицах Чаловской, Ватутина, 50 лет БССР и Гагарина. Борисовчанин разбил стекла в шести автомобилях, принадлежащих местным жителям, и похитил панели от автомагнитол, гаечные ключи, салонный фонарь и другое имущество.

9 января РОСК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК Республики Беларусь (Кража). Злоумышленник арестован. В 2103-м он уже был судим по ст. 206 УК Республики Беларусь (Разбой).