Белорусский экипаж под управлением Сергея Вязовича завершил седьмой этап ралли-рейда «Дакар-2017» на пятом месте и тем самым сократил отставание от первой десятки в общем зачете. Об этом сообщили в компании velcom, выступившей техническим партнером команды «МАЗ-СПОРТавто».





Седьмой этап оказался не сложным, но довольно опасным: из-за проливных дождей, которые обрушились на Боливию, организаторы почти вдвое сократили спецучасток — до 161 км. Часть маршрута прошла по трассе шестого ралли-заезда, который ранее отменили из соображений безопасности. Седьмой этап — марафонский, то есть после скоростного участка экипажи проследовали в закрытый парк, в который не пускают машины технического сопровождения и других представителей команд.





МАЗ Сергея Вязовича потратил на прохождение спецучастка около 1 часа 47 минут. Оказавшись на пятом месте, он проиграл победителю заезда — гонщику команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрию Сотникову — порядка 5 минут. Впереди оказались и три грузовика Iveco, в том числе голландец Жерар де Рой. Дольше белорусов провели на трассе три российских экипажа — Эдуарда Николаева, Айрата Мардеева и Антона Шибалова.





В абсолютном зачете Сергей Вязович поднялся на 16-е место. Лидером гонки остается Жерар де Рой, которому белорусский экипаж уступает 3 часа 25 минут. Второе место занимает Дмитрий Сотников, третье — Эдуард Николаев.

Экипаж под управлением Алексея Вишневского финишировал на седьмом этапе на 16-й позиции. Его время — 1 час 57 минут, а разница с лучшим результатом — 16 минут. В генеральной классификации экипаж сохраняет 20-е место, проигрывая «летучему голландцу» 4 часа 47 минут.

МАЗ Александра Василевского из-за прокола колеса прошел спецучасток менее удачно — на 20-й позиции, оставив на трассе 2 часа 10 минут и проиграв победителю заезда 29 минут. В турнирной таблице белорусский экипаж занимает 11-е место и отстает от лидера гонки на 1 час 38 минут.

«Мы были слегка расстроены тем, что спецучасток сократили, поскольку стараемся использовать любую возможность, чтобы повысить свои позиции. Спецучасток прошли уверенно, однако без необходимости старались не рисковать — тем более что ливни размыли большую часть трассы. К сожалению, Александр Василевский проколол колесо, которое пришлось экстренно менять, поэтому финишировал не в первой десятке», — подчеркнули в «МАЗ-СПОРТавто».

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Восьмой этап приведет гонщиков в аргентинский город Сальта. Протяженность спецучастка должна составить 492 км, однако организаторы могут внести изменения в маршрут. Предполагается, что экипажи столкнутся с серьезными препятствиями в виде крупных дюн.