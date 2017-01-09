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343 человека эвакуировали в Борисове из-за «минирования» школы

10.01.2017 12:15 — Разное | БДГ  
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Спасатели не нашли взрывоопасных предметов в борисовской школе.

Неизвестный сообщил о минировании школы днем 9 января. Администрация школы эвакуировала из здания 293 ребенка и 50 учителей, сообщили в МЧС.

Спасатели обследовали школу, но взрывоопасных предметов не нашли.

По факту ложного собщения проводится проверка, ищут звонившего.  

 
 
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Спасатели не нашли взрывоопасных предметов в борисовской школе.

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