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343 человека эвакуировали в Борисове из-за «минирования» школы
Спасатели не нашли взрывоопасных предметов в борисовской школе.
Неизвестный сообщил о минировании школы днем 9 января. Администрация школы эвакуировала из здания 293 ребенка и 50 учителей,
Спасатели обследовали школу, но взрывоопасных предметов не нашли.
По факту ложного собщения проводится проверка, ищут звонившего.
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Спасатели не нашли взрывоопасных предметов в борисовской школе.
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