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"На капучино подмерзла пенка". Столичные кофейни запустили челлендж с замерзшим кофе

10.01.2017 12:22 — Разное | Tut.by  
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Белорусы запустили в Instagram челлендж «заморозь свой кофе», в котором оставляют чашки с бодрящим напитком на несколько часов на морозе. После замерзания напитка пользователи снимают видео, в котором демонстративно переворачивают сосуд, содержимое которого не проливается.

Очередную забаву породили арктические морозы, которые были в Беларуси в выходные. В челлендже, как правило, участвуют баристы кофеен, а итог эксперимента публикуется в личном аккаунте или аккаунте заведения. В публикации отмечают других пользователей, предлагая присоединиться к флешмобу. Правда, участники не до конца определились с хештегом, поэтому используют три — #frostlatteart, #frozecoffeechallenge и #айсбэбимарафон.

Первым, кто опубликовал видео, оказалась столичная кофейня «Зерно». Правда, честно признаются в заведении, идея принадлежит их коллегам.

— Мы увидели видео и решили присоединиться к челленджу. Посчитали, что это как минимум красиво, — говорит SMM-менеджер Мария.

Автор идеи — бариста Александр из «Даблби» — рассказывает, что опубликовал видео в Instagram Stories (публикация, которая доступна 24 часа) в своем личном аккаунте.

— Пока моя подруга курила, на капучино у нее подмерзла пенка. Поэтому подумали: почему бы не сделать более красивую версию и снять на видео? — объясняет появление идеи Александр. — Это забавно и символично, как минимум отражает степень мороза на улице.

Чтобы кофе замерз целиком, рассказывает молодой человек, понадобилось полтора часа. Но это было в выходные при температуре ниже минус двадцати.

— Главное, делать это на улице: тогда кофе получается гладкий. Если поставить чашку в морозилку — кофе будет пузыриться, — раскрывает секреты бариста.

Так, к челленджу уже присоединились минские кофейни «Мануфактура», «Лаўка», кафе «Гараж», а также шоумен Андрей Бонд.

«Мануфактура»

 

Бариста из Marriot Hotel

Андрей Бонд

 
 
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Белорусы запустили в Instagram челлендж "заморозь свой кофе", в котором оставляют чашки с бодрящим напитком на несколько часов на морозе.

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