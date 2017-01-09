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Летом на Августовском канале пройдет рок-фестиваль
Крупный международный рок-фестиваль с участием звезд мирового уровня проведут летом 2017 года на Августовском канале, сообщил корреспонденту
Фестиваль планируется организовать в последний месяц лета под названием «Рок-август». Он пройдет в развитие движения «Рок за Спорт», начало которому в Беларуси положил концерт в Минске в декабре с участием U.D.O. Dirkschneider и CherMen. На площадку на берегу популярного туристического объекта в Гродненском районе смогут приехать рок-группы из разных стран, зарегистрироваться для участия можно будет на специальном сайте. Позже станет известно, какие именно рок-звезды выступят на данном музыкальном форуме.
«Это будет первое музыкальное мероприятие в безвизовой зоне на канале такого масштаба. Организаторы уверены, что международный концерт в
Регистрацию для участников намерены открыть уже в феврале. Одновременно собираются запустить и продажу билетов. Гости также заранее смогут бронировать места для размещения — гостиницы, агроусадьбы либо кемпинги поблизости к амфитеатру.
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Крупный международный рок-фестиваль с участием звезд мирового уровня проведут летом 2017 года на Августовском канале
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