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Летом на Августовском канале пройдет рок-фестиваль

10.01.2017 12:20 — Разное | Tut.by  
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Крупный международный рок-фестиваль с участием звезд мирового уровня проведут летом 2017 года на Августовском канале, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома Олег Андрейчик.


Фото использовано в качестве иллюстрации. Сайт flowfestival.com

Фестиваль планируется организовать в последний месяц лета под названием «Рок-август». Он пройдет в развитие движения «Рок за Спорт», начало которому в Беларуси положил концерт в Минске в декабре с участием U.D.O. Dirkschneider и CherMen. На площадку на берегу популярного туристического объекта в Гродненском районе смогут приехать рок-группы из разных стран, зарегистрироваться для участия можно будет на специальном сайте. Позже станет известно, какие именно рок-звезды выступят на данном музыкальном форуме.

«Это будет первое музыкальное мероприятие в безвизовой зоне на канале такого масштаба. Организаторы уверены, что международный концерт в безвизовой зоне вызовет интерес у гостей и музыкантов из разных стран. Смогут продемонстрировать себя перед широкой международной публикой и белорусские рок-группы. Фестиваль на берегу живописного канала сможет принять около 15 тыс. зрителей», — пояснил собеседник и добавил, что фестиваль не планируется как коммерческий, билет будет стоить символически для подобного мероприятия.

Регистрацию для участников намерены открыть уже в феврале. Одновременно собираются запустить и продажу билетов. Гости также заранее смогут бронировать места для размещения — гостиницы, агроусадьбы либо кемпинги поблизости к амфитеатру.

 
Теги: Минск
 
 
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Крупный международный рок-фестиваль с участием звезд мирового уровня проведут летом 2017 года на Августовском канале

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