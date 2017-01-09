Многие горожане связывают с капремонтом не совсем оправданные надежды и ожидания. Думают, что, как и раньше, всё в их квартирах должны сделать за государственные деньги. Однако это не так. Правила со временем менялись, и какие они сейчас, прописано в постановлении Совмина от 21.04.2016 № 324. Об этом пишет агентство " Минск-Новости ".



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Какой порядок включения дома в очередь на капремонт

Считается, что срок эффективной эксплуатации дома с минимальными затратами — около 25 лет. И вот четверть века миновала. Какие-то постройки еще в удовлетворительном состоянии, другие сильно поизносились. В городе ежегодно проходят весенние и осенние осмотры жилфонда. При этом организации, осуществляющие его эксплуатацию и (или) предоставляющие жилищно-коммунальные услуги, обследуют и оценивают техническое состояние зданий в соответствии с законодательством.

Затем на основании осмотров проводится текущий ремонт жилых зданий. Но иногда оказывается, что вкладывать деньги в текущий ремонт уже просто нет смысла. Такие здания требуют капитального восстановления. Они фиксируются и включаются в текущий график.

Главный инженер ГО «Минское городское жилищное хозяйство» Игорь Гончарик отмечает.

— В КУП «ЖКХ» районов Минска составлены программы капитального ремонта на период с 2016 по 2020 г. Туда в первую очередь включены те дома, капремонт которых предусматривался программой на 2005−2015 гг., но по обоснованным причинам произведен не был.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Итак, дом включили в желанный список. Далее выбирают подрядную организацию, которая разрабатывает проектно-сметную документацию (ПСД). Перед этим специалисты проектной организации обследуют постройку. И не только визуально, но и углубленно, детально. При необходимости даже вскрывают отдельные элементы здания. К примеру, балконы или кровлю. Составляется проект. До начала работ с жильцами проводят общее собрание, где рассказывают, что делают в доме и за чей счет, какие должностные лица отвечают в соответствии с законодательством за организацию работ и контроль их выполнения. Жителей информируют о необходимости заключить договоры на оказание услуг по капитальному ремонту с заказчиком. Им обычно является уполномоченное лицо по управлению общим имуществом (государственная организация ЖКХ), товарищество собственников (ТС) или жилищно-строительный кооператив (ЖСК).

Какие работы включены в капремонт

Финансирование капремонта осуществляется из нескольких источников: за счет средств местных бюджетов; от внесения собственниками, нанимателями жилых помещений и членами организации застройщиков платы за капремонт, а также иных видов финансирования, не запрещенных законодательством. Согласно постановлению № 324, за средства, выделенные на капремонт, выполняются определенные виды работ, которые включены в ПСД.

— Это обследование жилфонда и разработка предпроектной и проектной документации, ремонт и замена внутридомовых инженерных систем: электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, противодымной защиты, установка противопожарной автоматики, замена канализационных выпусков, — перечисляет Игорь Гончарик. — А также ремонт и замена инженерного оборудования, обеспечивающего потребление коммунальных услуг, установка теплообменников и систем автоматического регулирования тепловой энергии. За исключением замены и установки приборов индивидуального учета расхода газа, воды, тепла, электричества. Это делается за счет собственников жилья.

Входит в ПСД и ремонт кровли, фасадов (с устранением сырости и продуваемости отдельных их фрагментов); замена заполнений оконных и входных проемов во вспомогательных помещениях; ремонт и восстановление несущей способности конструктивных элементов, в том числе балконов, лоджий, замена их ограждений. И здесь у многих может возникнуть закономерный вопрос: а что будет с теми балконами и лоджиями, которые люди застеклили и красиво отделали? Причем за немалые деньги.

— Если при обследовании обнаружится, что несущие элементы балкона износились, то они или полностью срезаются, или делается усиление плиты, — продолжает главный инженер. — В этом случае собственник квартиры должен сам демонтировать застекление.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

— Хозяйственные постройки в подвальных помещениях тоже при капремонте задействованы?

— Раньше их ремонтировали: меняли двери, где-то кладку кирпичную перекладывали. Теперь эти работы из ПСД исключены, и мы их не производим. Разборке подлежат только те сараи, которые затрудняют обслуживающим организациям доступ к коммуникациям. В былые времена, чтобы попасть в сарай и перекрыть стояк водоснабжения, надо было искать жильца. К тому же помещения часто захламляли, что препятствовало проведению работ. Сейчас, согласно нормам, к инженерным коммуникациям в подвальных помещениях должен быть свободный доступ. Поэтому сараи, которые их закрывают, демонтируют. Если есть такая техническая возможность, взамен жильцам могут предложить другую хозяйственную постройку.

При капремонте при необходимости также предусматривается устройство и замена козырьков над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей, ремонт фундамента. А также восстановление отмостки, нарушенной при работах придомового благоустройства и озеленения, отделки вспомогательных, жилых, подсобных помещений. К примеру, если снесли часть газона, повредили краску на стенках подъезда или еще что-то, подрядная организация сама обязана устранить нарушения.

Однако некоторые жильцы ожидают и многого другого. К примеру, что в их квартирах за счет средств капремонта должны поменять поквартирную разводку водоснабжения (трубопроводы), электрику, окна и даже сантехнику. Да, какие-то работы раньше производились и в квартирах. Теперь — нет. То есть по желанию собственников подрядные организации могут все это сделать, только уже за плату из хозяйских кошельков. Так же как и тепловую модернизацию здания. Если, конечно, проектная организация не подтвердит, что там есть продуваемость и сырость, которые нельзя устранить ремонтом самого стыка. Только в этом случае утепление внешних стен делается за государственный счет.

Часто возникают вопросы и по поводу проведения капремонта в домах ТС или ЖСК.

— Капитальный ремонт таких жилых зданий организуют администрации районов в соответствии с перспективной программой и текущим графиком, — поясняет Игорь Гончарик. — Но при условии, что заказчик производил и производит отчисления средств на капитальный ремонт жилья организации, осуществляющей эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющей жилищно-коммунальные услуги. Либо местному исполнительному и распорядительному органу на счета, открытые для накопления средств, поступающих от населения на капитальный ремонт. В иных случаях работы организуются заказчиком самостоятельно в соответствии с техническими нормативными правовыми актами по решению органа управления.

Кроме того, постановление Совета Министров № 324 не касается вопросов капремонта одноквартирных жилых домов частного жилфонда и блокированных, в которых отсутствуют жилые помещения государственного жилфонда.

— Перспективные программы и текущие графики капитального ремонта утверждаются местной районной администрацией столицы и до 1 февраля текущего года публикуются в средствах массовой информации, размещаются на информационных сайтах районного, городского исполнительных комитетов.