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За одиннадцать месяцев 2016 года сальдо внешней торговли сложилось положительное. Однако за ноябрь оно уменьшилось на 123,2 млн долларов.

Сальдо внешней торговли товарами и услугами Беларуси составило 132,5 млн долларов, сообщил Национальный банк. В 2015 году сальдо было больше - 313,7 млн, пишет БелаПАН .

По сравнению с 2015 годом, экспорт сократился на 10,4% и составил 26,9 млрд долларов, импорт - на 9,9%, составив 26,8 млрд.

В торговле товарами сальдо сложилось отрицаельное - минус 2,8 млрд 84,9 долларов . Импорт здесь примерно на 2 млрд превышает экспорт.

Вверх сальдо тянут услуги: в январе—ноябре 2016 года мы были на уровне 2,2 млрд долларов против в плюсе. Экспорт услуг в Беларуси сотавляет 6,1 млрд долларов, импорт — 3,8 млрд.