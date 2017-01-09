﻿ Сальдо внешней торговли упало на 123 млн долларов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Сальдо внешней торговли упало на 123 млн долларов

10.01.2017 12:18 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Сальдо внешней торговли упало на 123 млн долларов

фото6 cnb.by

За одиннадцать месяцев 2016 года сальдо внешней торговли сложилось положительное. Однако за ноябрь оно уменьшилось на 123,2 млн долларов.

Сальдо внешней торговли товарами и услугами Беларуси составило 132,5 млн долларов, сообщил Национальный банк. В 2015 году сальдо было больше -  313,7 млн, пишет БелаПАН.

По сравнению с 2015 годом, экспорт  сократился на 10,4% и составил 26,9 млрд долларов, импорт - на 9,9%, составив 26,8 млрд.

В торговле товарами сальдо сложилось отрицаельное - минус  2,8 млрд 84,9 долларов . Импорт здесь примерно на 2 млрд превышает экспорт.

Вверх сальдо тянут услуги: в январе—ноябре 2016 года мы были на уровне 2,2 млрд долларов против в плюсе. Экспорт услуг в Беларуси сотавляет 6,1 млрд долларов, импорт — 3,8 млрд.

 
 
Ссылка на источник 14
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За одиннадцать месяцев 2016 года сальдо внешней торговли сложилось положительное. Однако за ноябрь оно уменьшилось на 123,2 млн долларов.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Какие работы должны производить во время капремонта многоэтажек и за чей счет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.01.2017
Белорусская военная газета
10.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика